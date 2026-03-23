La cantidad de reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero del sector y financiamiento al terrorismo alcanzaron un nuevo récord histórico en 2025 al totalizar 1.080 casos, un incremento del 12%, respecto a los 964 registrados en 2024. La cantidad de reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero del sector financiero aumentó un 10,4% hasta alcanzar 972 en total y representa el 90% del total de los presentados. El sector financiero incluye bancos, instituciones que brindan servicios de pago, emisores de dinero electrónico, intermediarios de valores, empresas de transferencias de fondos, empresas de servicios financieros, casas de cambio y gestores de portafolios. Por su parte, los reportes sospechosos que provienen del sector no financiero subieron 28,6%, aunque continúan representando apenas el 10% del total con 108 casos, según la Memoria Anual 2025 y Plan de Actividades 2026 de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU). El sector no financiero incluye proveedores de servicios societarios, rematadores, explotadores y usuarios de zonas francas, escribanos, casinos, contadores e inmobiliarias, entre otros. Los reportes sospechosos desde el sector no financiero crecieron por cuarto año consecutivo, luego que en 2021 se enviaran solamente 39, siguen estando por debajo de los presentados en 2019 cuando alcanzaron 149 ROS, sin considerar 2018 que registró el mayor número de reportes de ese sector con 263 casos. Para las autoridades del Banco Central esta situación constituye un problema en el entendido que la cantidad de reportes que envía el sector no financiero “no se condice con el riesgo que conllevan esas actividades, particularmente la inmobiliaria, para el lavado de activos”. El documento del BCU señala que “a partir de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos del año 2023 y de las áreas críticas identificadas en este documento, se elaboró y aprobó en julio de 2025 una nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que contempla las medidas a adoptar por las distintas autoridades competentes del Estado hasta marzo de 2030”. La estrategia contiene un plan de acción detallado que establece 22 objetivos, con sus metas y acciones concretas a desarrollar para mitigar los riesgos identificados en las distintas áreas, involucrando directamente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y a la Superintendencia de Servicios Financieros. La UIAF es el sector dependiente de la SSF que desarrolla las funciones de investigación y análisis financiero en temas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con atribuciones propias asignadas por ley. Además, es responsable de realizar actividades de supervisión a nivel de las distintas entidades con foco principal de prevención. En materia de cooperación internacional, el informe de la Superintendencia de Servicios Financieros indicó que en 2025 se recibieron 38 pedidos de información internacionales, prácticamente en línea con los 37 de 2024, y se enviaron cinco pedidos de información internacional en esta materia, cifra inferior a los 14 enviados en 2024. La evolución de los pedidos internacionales muestra fluctuaciones en los últimos años: 31 recibidos en 2023, 39 en 2022 y 47 en 2021, mientras que los enviados fueron cuatro en 2023, 16 en 2022 y 21 en 2021.