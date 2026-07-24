Por qué el pasaporte de México en verde?

El color del pasaporte de un país no es una simple elección estética ni un detalle fortuito de diseño. En realidad, la tonalidad elegida responde a razones históricas, políticas, geográficas, religiosas y culturales profundamente arraigadas en la identidad de cada nación.

Mientras que el verde en la tapa del pasaporte de México está popularmene vinculado con símbolos nacionales e identidad regional, el azul de Estados Unidos refleja el concepto del “Nuevo Mundo” y el rojo de España responde a su integración en la Unión Europea.

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La Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, regula aspectos técnicos indispensables, como el tamaño y el formato de la libreta, pero otorga total libertad respecto al color dentro de cuatro gamas principales: rojo, azul, verde y negro. Pero no son los únicos colores.

Detrás de estas cuatro tonalidades estándar de los pasaportes se esconde un código geopolítico implícito que comunica al instante la procedencia, la historia y las alianzas del portador en cualquier frontera del planeta.

La simbología geopolítica detrás de las cuatro tonalidades globales

Los pasaportes de todo el mundo se dividen en cuatro paletas primarias, y cada una agrupa a naciones con identidades o intereses compartidos. Las decisiones administrativas suelen basarse en la imagen pública que el Estado desea proyectar al resto del mundo, así como en acuerdos diplomáticos regionales.

Colores de los pasaportes.

Gama de rojo, granate o bordó: muy común en miembros de la Unión Europea como España o Italia, así como en países con un pasado o presente socialista.

Azul: predominante en los países del “Nuevo Mundo” como Estados Unidos y algunos miembros del Mercosur en Sudamérica como Argentina, Uruguay y Brasil.

Verde: utilizado frecuentemente por estados de mayoría islámica por su significado religioso, además de países como México por sus símbolos patrios.

Negro: El tono más inusual, adoptado por naciones como Nueva Zelanda por identidad cultural o algunos países africanos.

Esta categorización facilita una identificación visual rápida y cohesiva entre comunidades de naciones vecinas o aliadas. De este modo, los cambios en el color de la libreta a lo largo de la historia suelen coincidir con transformaciones de régimen político o nuevas integraciones en bloques económicos globales.

Pasaporte de un país de Mercosur.

El secreto tras los colores de México, Estados Unidos y España

El pasaporte mexicano destaca por su distintiva cubierta verde, una tonalidad vinculada intrínsecamente a la bandera nacional y a la riqueza biológica del país.

Además de su carga patriótica, el verde también guarda resonancia con la historia mesoamericana y con la unidad e independencia expresadas en el escudo oficial. La elección de este color refuerza el sentido de soberanía e identidad cultural cada vez que un ciudadano cruza una frontera internacional.

Por su parte, el azul del pasaporte estadounidense adoptó su tono oficial en 1976 para conmemorar el bicentenario de la independencia del país. Este tono simboliza el concepto del “Nuevo Mundo” y busca alinearse con los colores patrios presentes en la bandera de las barras y las estrellas. Anteriormente, las libretas de Estados Unidos habían experimentado con cubiertas de color verde y burdeos antes de consolidar el azul actual.

En el caso de España, el color rojo borgoña responde directamente a las directrices estandarizadas de la Unión Europea para fortalecer la identidad comunitaria.

Aunque cada estado miembro mantiene sus propios elementos de seguridad y escudos soberanos, el tono unificado facilita la identificación preferencial en los controles migratorios europeos. Gracias a esta armonización visual, el pasaporte español comparte un diseño uniforme con la gran mayoría de los socios del continente.

La razón legal del color del pasaporte mexicano

Según el documento oficial emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el pasaporte mexicano es de color verde específicamente porque corresponde a la categoría de pasaporte Ordinario.

Pasaporte de tapa verde

El acuerdo administrativo no otorga una explicación simbólica ni histórica sobre la elección de este tono, sino que se limita a establecer de manera legal y normativa que las pastas de las libretas deben ser de distinto color según el tipo de documento: verde para el Ordinario, gris para el Oficial y negro para el Diplomático.