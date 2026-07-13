Mejoravit: crédito de más de 160,000 pesos para renovar su vivienda sin constituir hipoteca.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pone a disposición una opción no hipotecaria destinada a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que cuentan con una Afore. Este financiamiento otorga la posibilidad de obtener hasta 160,000 pesos.

El crédito Mejoravit Solo para Ti del Infonavit ofrece acceso a financiamientos que fluctúan entre 10,000 pesos y más de 160,000 pesos, según el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda. Este producto está destinado a la remodelación, ampliación o reparación de viviendas, sin que sea necesario que estas se presenten como garantía.

Conozca los detalles de esta alternativa financiera y aproveche los préstamos que ofrece el organismo en México. Tenga presente los requisitos esenciales para solicitar el financiamiento.

Financiamiento del Infonavit en México. Fuente: Shutterstock

Requisitos para solicitar el crédito Mejoravit Solo para Ti

El organismo ratifica la vigencia de las normativas a nivel nacional.

Se describen a continuación las condiciones estipuladas por las autoridades correspondientes.

Ser derechohabiente con relación laboral vigente.

Estar registrado en una Afore y tener los datos biométricos actualizados.

Autorizar consulta en buró de crédito.

No contar con un crédito activo en el organismo público.

Habitar la vivienda sujeta a mejora o realizar obras en un inmueble a nombre de familiares cercanos.

La suma de la edad más el plazo del crédito no debe exceder los 70 años en hombres y 75 en mujeres.

¿De cuánto puede ser tu crédito Infonavit?

Créditos mayores a 41,273.47 pesos: tasa fija de 11% anual con plazos de hasta 10 años.

Créditos de hasta 41,273.47 pesos: tasa fija de 10% anual con plazos de 1 a 5 años.

Los montos varían según la tasa y el plazo seleccionados por el interesado.

Se presentan las pautas precisas para la gestión del beneficio de manera formal.

Acceder a Mi Cuenta Infonavit para verificar la elegibilidad y el monto disponible. Autorizar la consulta en Buró de Crédito y seleccionar el plazo. Iniciar el trámite en línea o en un Centro de Servicio Infonavit (CESI). Reunir la documentación necesaria: identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, RFC, comprobante de domicilio, estado de cuenta bancario y formatos descargados de la plataforma. Elaborar un proyecto y un presupuesto de obra. Formalizar el crédito y aplicar los recursos en un plazo máximo de 9 meses.

Para obtener información adicional sobre esta disposición, se sugiere consultar el sitio web oficial del organismo, donde se encontrará información actualizada pertinente.