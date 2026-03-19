Aumento para los pensionados de México en abril de 2026.

El Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que a partir de abril se aplicará un incremento de hasta 15% en las pensiones, con el objetivo de fortalecer el ingreso de las personas jubiladas y apoyar su economía familiar.

El ajuste está dirigido exclusivamente a pensionados bajo el régimen de la Ley 73, ya sea por Cesantía en Edad Avanzada o por Vejez. Para alcanzar el porcentaje máximo, es necesario acreditar la existencia de familiares que dependan económicamente del beneficiario.

El IMSS confirmó aumento para los pensionados bajo la Ley 73

Conoce el detalle de las condiciones a continuación y prepárate para cobrar más dinero a partir del mes próximo. Ten en cuenta además el cronograma oficial del organismo.

¿Qué aumentos tendrán los pensionados en abril?

En este caos, el aumento se calcula sobre la pensión base y varía según las cargas familiares del beneficiario:

15% adicional por cónyuge o concubina

10% por cada hijo menor de 16 años

10% por hijos de entre 16 y 25 años que continúen estudiando dentro del sistema educativo nacional

10% por hijos con discapacidad o enfermedad crónica que les impida mantenerse por sí mismos

10% por cada padre dependiente económicamente, con un apoyo adicional en caso de existir solo uno

De esta manera, todos los beneficiarios bajo este régimen recibirán al menos un incremento del 10% en su pensión a partir de la fecha señalada.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el aumento del IMSS?

Para acceder al incremento del IMSS, es indispensable presentar documentos oficiales que respalden la dependencia económica de los familiares, como:

Actas de nacimiento

Constancias de estudios

Certificados médicos en caso de discapacidad o enfermedad

Comprobantes que acrediten la dependencia económica de padres

Cumplir con estos requisitos es clave para que el ajuste se aplique de forma correcta.

Calendario de pagos de abril de 2026 para pensionados del IMSS

Según el calendario oficial, el próximo pago se realizará el miércoles 1 de abril , considerado el primer día hábil del mes. A partir de esa fecha, los adultos mayores podrán acceder a sus recursos mediante depósito bancario o retiro en ventanilla, dependiendo del método que tengan registrado.

Si el pago no se refleja en la fecha prevista, es posible comunicarse al 800 623 23 23, seleccionando la opción 3, o bien acudir a su Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar para consultar el estado del depósito y gestionar una aclaración por el dinero no recibido.