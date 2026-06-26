Ni limón ni bicarbonato | El secreto natural de los futbolistas de élite para frenar los calambres que recomiendan los expertos

Los suplementos nutricionales tienen un papel cada vez más importante en el fútbol. En el Mundial 2026, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá, los jugadores recurren a distintos productos para apoyar su rendimiento físico y cognitivo antes, durante y después de los partidos.

Bárbara Sánchez, presidenta de la Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Equipos de Fútbol Español (ADNEFE), explicó que existen suplementos para:

aportar energía antes del encuentro

otros destinados a la hidratación durante el juego

algunos orientados a la recuperación al finalizar.

Cómo actúan los preparados de vinagre contra los calambres

Los preparados a base de vinagre, según la especialista se utilizan desde hace años y también existen versiones elaboradas con wasabi o mostaza.

Conocé por qué es beneficioso tomar vinagre de manzana ante una lesión deportiva. laflor

Su función es generar una respuesta neuronal que interrumpe la sobreexcitación de las neuronas motoras, permitiendo que el calambre se detenga de forma rápida.

Sánchez aclaró que “este tipo de suplementos no elimina la lesión, sino que ayuda a reducir el dolor en ese momento“. También indicó que los fisioterapeutas los suministran cuando ingresan al campo para atender a un jugador con un calambre.

La experta subrayó que estos preparados no funcionan como método preventivo. Aunque algunos contienen sodio y podrían ayudar cuando existe deshidratación, señaló que “el efecto sobre el calambre proviene del vinagre”. Añadió que tradicionalmente también se ha utilizado el líquido de los pepinillos.

Cómo se usa el preparado de vinagre para frenar un calambre

Asimismo, explicó que no se recomienda ingerir estos preparados, ya que pueden provocar molestias digestivas. En su lugar, señaló que basta con enjuagar la boca para que los receptores presentes en las papilas gustativas envíen la señal neuronal asociada al alivio del calambre.

Nutricionistas aseguran que el vinagre es capaz de calmar un calambre durante un partido. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La importancia de utilizar suplementos con respaldo científico

La presidenta de ADNEFE advirtió que existe mucha desinformación sobre los suplementos nutricionales. Por ello, recomendó utilizar únicamente aquellos que estén regulados por las autoridades sanitarias y cuenten con evidencia científica que respalde su eficacia.

También explicó que los suplementos clasificados como tipo A han demostrado sus efectos mediante estudios científicos, pero deben utilizarse con la dosis adecuada y siguiendo un protocolo de consumo individualizado para cada jugador.

Finalmente, recordó que un uso inadecuado puede provocar efectos secundarios, desde molestias digestivas hasta problemas de mayor importancia a largo plazo. Por ese motivo, insistió en que estos productos deben ser indicados por un nutricionista deportivo y siempre basados en la evidencia científica.

Con información de EFE