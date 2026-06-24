En pleno año mundialista, cuando el futbol concentra buena parte de la atención en México, Nissan Mexicana enfrentó un desafío clave: presentar su nuevo SUV sin quedar eclipsada por el torneo. El problema era evidente: durante el Mundial, las audiencias se enfocan casi exclusivamente en el deporte, lo que reduce el impacto de cualquier otro mensaje comercial.

Para resolverlo, la marca decidió no competir contra el contexto, sino integrarse a él. De la mano de TERAN TBWA, Nissan apostó por una acción basada en el comportamiento de las audiencias durante la temporada mundialista, cuando cada nombre, rumor o posible fichaje puede convertirse rápidamente en tema de conversación.

Kait Nassin: el supuesto futbolista que despertó curiosidad

Así nació Kait Nassin, un supuesto futbolista revelación del que todos empezaron a hablar. Su nombre apareció en programas deportivos, noticieros y redes sociales, mientras analistas y aficionados discutían su talento, su potencial y su posible papel en el Mundial. Sin embargo, había algo que llamaba la atención: nadie sabía con certeza quién era.

No había registros oficiales, estadísticas comprobables ni imágenes claras. Ese misterio no era un error, sino el eje de la estrategia. El caso creció rápidamente porque se insertó en los espacios donde se construye la conversación futbolera: televisión abierta, prensa especializada y plataformas digitales. En apenas nueve días, el supuesto jugador acumuló 17.7 millones de impactos en medios.

El giro final: Kait Nassin era Nissan Kait

La campaña llegó a su punto clave cuando se reveló la verdad: Kait Nassin era, en realidad, Nissan Kait. El nombre del “jugador” escondía el lanzamiento del nuevo SUV de la marca, logrando que la audiencia descubriera el producto después de involucrarse en la historia. En lugar de interrumpir la conversación del Mundial, Nissan logró convertirse en parte de ella.

La estrategia se basó en generar FOMO, o miedo a quedarse fuera de la conversación, a partir de un insight cultural muy claro: en época mundialista, todos creen saber de futbol. Cuando alguien escuchaba un nombre desconocido, se activaba un recorrido natural: duda, búsqueda y descubrimiento. Ese proceso convirtió la curiosidad en awareness sin necesidad de recurrir a publicidad tradicional desde el inicio.

Una campaña que posicionó al SUV antes de su lanzamiento

El objetivo de Nissan Mexicana no era mostrar el vehículo desde el primer momento, sino construir una conversación previa. El contexto futbolístico permitió que la historia ganara relevancia, mientras que la participación de figuras como Aitana Bonmatí aportó credibilidad y alcance. De esta forma, la campaña logró posicionar el nombre del modelo antes de su presentación oficial.

Kait Nassin es un ejemplo de marketing sin interrupciones, donde la marca se oculta temporalmente para permitir que la narrativa crezca de forma orgánica. En escenarios saturados, la atención no se compra fácilmente: se construye. El supuesto futbolista nunca jugó un partido, pero logró instalarse en la conversación nacional en cuestión de días. Y ese impacto fue el verdadero gol de la campaña.