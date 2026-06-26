En esta noticia Nuevos acuerdos para impulsar el comercio regional

México encabezó la IX reunión de la Comisión de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico, donde los cuatro países miembros acordaron nuevas acciones para fortalecer el comercio regional, impulsar la inversión y mejorar la competitividad de sus economías.

El encuentro, realizado de manera virtual bajo la Presidencia Pro Tempore de México, permitió revisar los avances del Protocolo Comercial y aprobar nuevas medidas orientadas a facilitar los intercambios comerciales y consolidar un entorno más favorable para los negocios.

Como resultado de la reunión, las delegaciones reafirmaron su compromiso con la integración económica y aprobaron instrumentos que buscan ampliar las oportunidades para las empresas, fortalecer las cadenas regionales de valor y beneficiar a los sectores productivos.

Claudia Sheinbaum lo confirmó | A partir de agosto, funcionarios federales llegarán a las escuelas con una propuesta que cambiará la educación. Fuente: EFE Mario Guzmán

Nuevos acuerdos para impulsar el comercio regional

Uno de los principales resultados fue la firma de la Decisión No. 16, que modifica las reglas sobre obstáculos técnicos al comercio de productos cosméticos.

Con ello, los países avanzarán hacia un marco regulatorio común que facilite el intercambio comercial y proteja la salud de los consumidores.

La Comisión también aprobó el Cuarto Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, mediante el cual se incorporan capítulos dedicados a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y a las cadenas regionales y globales de valor, fortaleciendo la integración económica.

La Alianza del Pacífico representa la 7ª economía mundial en 2024. La Alianza del Pacífico es la 4° potencia exportadora a nivel mundial en 2024. La Alianza del Pacífico representa el 42.8% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe en 2024. La Alianza del Pacífico genera el 57.4% del comercio total en América Latina y el Caribe en 2024. La Alianza del Pacífico atrae el 41,6% de los flujos de inversión extranjera directa recibida en América Latina y el Caribe en 2024.

las embajadas de Chile, Colombia, México y Perú, en Suecia sostuvieron un encuentro con actores estratégicos suecos para compartir los principales logros, oportunidades y perspectivas de cooperación de la Alianza. Alianza del Pacífico

La apuesta de la Alianza del Pacífico

Los países acordaron acelerar los trabajos pendientes en materia de cooperación regulatoria mediante una hoja de ruta que facilite la implementación de nuevos compromisos comerciales.

Asimismo, destacaron la importancia de mantener un diálogo permanente con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico para incorporar las propuestas del sector privado e impulsar la innovación.

Finalmente, las delegaciones reafirmaron su compromiso de fortalecer las cadenas de suministro, diversificar mercados y ampliar la presencia internacional de la Alianza del Pacífico en Asia-Pacífico, la Unión Europea, Mercosur y otros mercados estratégicos.