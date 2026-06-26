El Congreso capitalino exhortó a la Alcaldía Miguel Hidalgo a reforzar la poda y retiro de árboles en riesgo tras la caída de más de 80 ejemplares durante las lluvias recientes.

En esta noticia Nace el debate por el alcance del exhorto

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, a fortalecer las acciones de mantenimiento preventivo del arbolado urbano. La medida busca atender con prioridad la poda y el retiro de árboles secos o con riesgo de colapso durante la temporada de lluvias.

La diputada de Morena, Cecilia Vadillo Obregón, afirmó que la decisión responde a los daños registrados la semana pasada, cuando más de 80 árboles cayeron sobre viviendas de colonias populares.

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“Los vecinos llevaban años pidiendo la poda, la tala y el corte de raíz de los árboles que cayeron”, denunció la legisladora.

Vadillo sostuvo que la caída de los árboles no obedeció únicamente a las lluvias, sino a la falta de atención de la administración local. “Como son en las colonias populares, los vecinos de Miguel Hidalgo son ignorados” , reclamó al acusar omisiones en las labores preventivas de mantenimiento.

El exhorto pide reforzar la poda preventiva.

Prioriza retirar árboles secos o en riesgo.

Busca evitar accidentes durante las lluvias.

Señala atención urgente en colonias populares.

Nace el debate por el alcance del exhorto

Durante la discusión, la diputada morenista Brenda Ruiz Aguilar respaldó la propuesta y aseguró que una actuación oportuna del área de Servicios Urbanos habría evitado que decenas de personas perdieran sus viviendas tras la caída de árboles ocasionada por las fuertes lluvias.

En contraste, la diputada panista Lizzette Salgado Viramontes propuso ampliar el exhorto para incluir a las 16 alcaldías de la capital, al considerar que la caída de árboles representa un riesgo generalizado. Sin embargo, la Comisión Permanente rechazó modificar el Punto de Acuerdo.