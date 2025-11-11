Tras la suspensión temporal de inscripciones en octubre, este 10 de noviembre se abrió registro para acceder al Apoyo Bienestar de 600,000 pesos, destinado a mujeres y hombres de 18 a 64 años. Los interesados pueden aplicar, en caso de cumplir con los requisitos obligatorios.

Se trata de una excelente oportunidad para aplicar a la asistencia económica, ideal para mejorar las condiciones de vivienda en México. Los beneficiarios pueden hacer arreglos con el dinero o simplemente construir su hogar.

Conoce los detalles de este programa social y obtén el dinero, en caso de cumplir con las condiciones obligatorias. Ten en cuenta los montos que ofrecen las autoridades en México.

¿Requisitos para entrar al programa Bienestar?

El programa Vivienda para el Bienestar, coordinado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), tiene como propósito facilitar el acceso a una vivienda digna a personas que no poseen una propiedad. El apoyo prioriza a jefas de hogar, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas.

Para inscribirte, deberás presentar la siguiente documentación:

Instituto Nacional Electoral (INE) original y copia.

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Comprobante de ingresos familiares menores a dos salarios mínimos.

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

No haber recibido apoyos previos de vivienda de la CONAVI.

No contar con una vivienda propia.

Tendrán preferencia las jefas de familia, los adultos mayores, las personas con discapacidad, la población indígena y quienes residan en zonas de atención prioritaria.

¿Cómo puedo inscribirme al programa de bienestar?

A continuación, los pasos para realizar el registro en línea.

Ingresa al sitio web de la Conavi Dirígete a la sección “Registro 2025” para consultar los módulos disponibles. Selecciona tu entidad (aparecerá en color verde si el registro está habilitado). Elige el módulo más cercano y revisa los horarios y fechas de atención. Acude con tus documentos y completa la Cédula de Diagnóstico (CD) para verificar que cumples los requisitos.

¿Qué es el programa Apoyo Bienestar?

Este apoyo económico consistente en la entrega de 600,000 pesos, administrado por la CONAVI, está diseñado para facilitar la construcción o adquisición de una vivienda propia a personas que no cuentan con un inmueble.