La Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó un importante cambio en el proceso de retiro de dinero en efectivo. Desde 2026, los usuarios tendrán que cumplir con un nuevo requisito obligatorio para poder hacer ciertas operaciones.

Ya sea para retirar o depositar dinero en ventanilla o cajero automático, los clientes bancarios tendrán que presentar un documento oficial para operar. Se trata de una nueva disposición que estará vigente desde julio del año próximo.

Conoce los detalles de esta medida y cumple con las normativas del organismo. Hasta el momento, basta con la tarjeta bancaria o el número de cuenta del destinatario para efectuar depósitos o retiros.

¿Qué documento se usa para retirar el dinero depositado en un banco en cuenta corriente?

El presidente de la ABM, Emilio Romano, explicó que desde el 1 de julio de 2026 las personas que deseen retirar o depositar montos superiores a 140,000 pesos deberán identificarse oficialmente.

La medida tiene como objetivo prevenir fraudes, robos a cuentahabientes y lavado de dinero, además de impulsar la digitalización de la economía y reducir el uso de efectivo en actividades ilícitas.

Romano subrayó que esta disposición no sustituye las regulaciones existentes, sino que busca reforzar la seguridad del sistema financiero. Si el cliente no presenta la documentación requerida, la operación no podrá realizarse.

¿Cuándo entra en vigor la medida de ABM?

La ABM precisó que esta nueva regla entrará en vigor el 1 de julio de 2026, y se aplicará sin excepciones en las sucursales bancarias. Además, se recomienda que las instituciones financieras verifiquen al menos un dato biométrico junto con la identificación oficial del cliente.

Cabe recordar que la identificación deberá corresponder al titular de la cuenta, quien será el único autorizado para realizar la transacción.

¿Cuánto dinero en efectivo se puede retirar de un banco en México?

El límite diario de retiro en cajeros automáticos en México depende de cada institución bancaria , aunque por lo general se encuentra entre 7,000 pesos y 12,000 pesos.

Por ejemplo, BBVA permite retirar hasta 12,000 pesos diarios, mientras que en Banamex el tope es de 9,000 pesos.

Si se necesita sacar una cantidad mayor, el usuario deberá acudir directamente a una sucursal bancaria para hacer la operación con apoyo del personal. No obstante, también existen alternativas seguras, como las transferencias electrónicas o el uso de cheques de caja.