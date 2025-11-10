El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema de financiamiento dirigido a trabajadores con cuenta de Afore que deseen realizar mejoras en su vivienda, sin necesidad de utilizarla como garantía.

El programa Mejoravit Solo para Ti brinda la posibilidad de acceder a recursos destinados a remodelaciones, ampliaciones o reparaciones, consolidándose como una alternativa práctica, accesible y segura para invertir en el patrimonio familiar.

¿Qué es el crédito Mejoravit destinado a trabajadores?

El crédito Mejoravit Solo para Ti permite a los trabajadores con cuenta de Afore acceder a un financiamiento que va desde 10,000 pesos hasta un máximo de 163,030.21 pesos , de acuerdo con el saldo disponible en su Subcuenta de Vivienda.

El monto autorizado no podrá exceder el 90% del ahorro acumulado, lo que asegura que el préstamo se mantenga dentro de los límites de capacidad financiera del solicitante.

Este esquema ofrece tasas de interés fijas, que varían en función del monto solicitado: para créditos de hasta 41,273.47 pesos, la tasa anual es del 10%, mientras que para cantidades superiores se aplica un 11% anual.

Gracias a estas condiciones, los beneficiarios pueden planificar sus pagos con certeza y estabilidad, destinando los recursos a remodelaciones, ampliaciones o reparaciones de su vivienda, sin necesidad de dejarla como garantía.

¿Cuáles son los pasos para obtener 160,000 pesos en el Infonavit

Para aprovechar esta alternativa financiera, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios, que son:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente.

Estar registrado en una Afore y tener los datos biométricos actualizados.

Autorizar consulta en buró de crédito.

No contar con un crédito activo en el organismo público.

Habitar la vivienda a mejorar o realizar obras en un inmueble a nombre de familiares cercanos.

La suma de edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años en los hombres y los 75 en las mujeres.

¿Cuáles son los pasos para acceder a un crédito de Infonavit?

Obtener el crédito implica un proceso de solicitud que se inicia en Mi Cuenta Infonavit, donde el trabajador verifica su elegibilidad y el monto disponible.

Posteriormente, tras autorizar la consulta en Buró de Crédito y seleccionar el plazo, el siguiente paso fundamental es la elaboración de un proyecto y presupuesto de obra detallado.

Para formalizar la petición, el derechohabiente deberá reunir la documentación requerida, que incluye:

identificación oficial

acta de nacimiento

CURP

RFC

comprobante de domicilio

estado de cuenta bancario

formatos descargados de la plataforma.

El trámite puede iniciarse de manera presencial en un Centro de Servicio Infonavit (CESI) o en línea. Una vez formalizado el crédito, se dispone de un plazo máximo de 9 meses para aplicar los recursos en las mejoras del hogar.