El Servicio de Administración Tributaria, SAT, anunció que durante este periodo vacacional por fiestas decembrina, las oficinas mantendrán la atención presencial con normalidad en sus oficinas. De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “la atención a las y los contribuyentes se mantendrá con normalidad en sus oficinas”, lo que brinda certeza a quienes tienen trámites pendientes.

En ese sentido, el SAT aclaró que las personas que ya cuentan con una cita programada podrán acudir sin contratiempos. En el documento se precisa que “quienes cuenten con citas programadas podrán acudir a realizar sus trámites de manera presencial”, por lo que no habrá cancelaciones automáticas por el periodo vacacional.

El SAT únicamente suspenderá labores en los días oficiales de descanso. Según el aviso, “las únicas fechas en que no se brindará atención serán los días oficiales de descanso”, correspondientes al 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, conforme a la normatividad vigente.

Atención presencial del SAT durante vacaciones

La Secretaría de Hacienda subrayó que la operación de las oficinas del SAT continuará activa durante las vacaciones, garantizando el acceso a los servicios fiscales. En el comunicado se indica que “la atención… se mantendrá con normalidad en sus oficinas”, lo que incluye ventanillas y trámites previamente agendados.

Asimismo, se reiteró que las citas ya confirmadas siguen siendo válidas y deben respetarse. La autoridad fiscal destacó que las y los contribuyentes con cita “podrán acudir a realizar sus trámites de manera presencial”, evitando así retrasos en procesos fiscales importantes.

Trámites digitales y servicios en línea disponibles

Además de la atención en oficinas, el SAT recordó que cuenta con una amplia oferta de servicios digitales. Entre ellos destacan la “generación o renovación de Contraseña, la renovación de la e.firma y diversos servicios de actualización de datos fiscales”, los cuales pueden realizarse sin acudir físicamente a una sede.

A través de la Oficina Virtual, las personas también pueden realizar trámites como inscripción al RFC, cambios de domicilio y obtención de constancias. Con estas acciones, el SAT afirmó que “refrenda su compromiso de mantener servicios accesibles, eficientes y oportunos para las y los contribuyentes”, incluso durante el periodo vacacional.