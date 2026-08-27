La ABM descarta que CoDi sea para todos.

CoDi no está diseñado para sustituir a todos los medios de pago ni para utilizarse en cualquier transacción, sino que responde a necesidades específicas de los usuarios, aseguró Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Una cosa que es importante es que CoDi no es para todos y ni para todos los pagos, este responde a las necesidades específicas de ciertas transacciones, es un mecanismo muy efectivo”, dijo el presidente.

A seis años de su lanzamiento, la adopción de CoDi sigue siendo limitada: de acuerdo con cifras de Banxico citadas por medios especializados, el sistema acumulaba 21.8 millones de cuentas validadas y 17.8 millones de operaciones al corte de septiembre de 2025, muy por debajo de los 18 millones de usuarios que la institución esperaba alcanzar en su primer año de operación.

Buscan simplificar el uso de CoDi

El directivo explicó que la estrategia de la banca consiste en facilitar el uso de CoDi y Dimo, así como homologar la experiencia de los usuarios entre las distintas aplicaciones bancarias.

Entre los cambios que se buscan se encuentra simplificar la navegación, unificar la ubicación de las funciones y reducir el número de pasos necesarios para realizar una operación.

Romano también señaló que se trabaja para avanzar hacia un enrolamiento automático, de manera que los usuarios puedan utilizar CoDi sin tener que realizar procesos físicos de registro.

Comercios, clave para ampliar su adopción

Sin embargo, uno de los principales retos para ampliar su utilización está en los establecimientos. Por ello, la ABM trabaja con comercios grandes y pequeños para promover CoDi como un mecanismo efectivo y de bajo costo para recibir pagos.

“Puedes tener el código, pero si no te lo tienen ahí disponible”, señaló el directivo al referirse a la importancia de ampliar la aceptación del sistema.

En este sentido, la banca busca que CoDi tenga una mayor presencia en los comercios, pero sin plantearlo como un mecanismo único de pago.

Usuarios podrán elegir el medio de pago

Romano sostuvo que la ABM mantendrá una postura neutral frente a las distintas alternativas disponibles para los consumidores, de manera que sean ellos quienes decidan cómo realizar sus operaciones.

“Pago con CoDi, pago con Dimo, pago con tarjeta, pago con celular”, ejemplificó.

La estrategia también contempla la homologación de la experiencia de CoDi y Dimo en las aplicaciones bancarias, con el objetivo de facilitar su utilización y favorecer una mayor adopción de los pagos digitales.