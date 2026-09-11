Tras anunciar su desembarco en Estados Unidos y el lanzamiento de Nu Global, Nu Holdings busca replicar a escala internacional el modelo disruptivo que transformó la banca en América Latina. Más allá del producto financiero, la fintech liderada por David Vélez se presenta ante el consumidor norteamericano e internacional con una sólida hoja de vida construida a lo largo de 13 años de operaciones.

Esta experiencia operativa en la región constituye su principal credencial para competir en mercados desarrollados y se sintetiza en tres hitos clave alcanzados junto a sus más de 140 millones de usuarios:

Más de 10,000 millones de dólares en rendimientos pagados: Un volumen de capital generado para sus clientes que, en la banca tradicional, habría permanecido inactivo sin generar ganancias.

Más de 28,000 millones de dólares ahorrados en comisiones: Montos directos que los usuarios habrían pagado a las instituciones financieras tradicionales por conceptos de mantenimiento, tarifas y trámites.

Más de 77,000 años de tiempo devueltos: Un cálculo estimado del tiempo ahorrado a los usuarios al eliminar filas en sucursales físicas, la burocracia presencial y los trámites lentos de apertura.

El salto hacia Estados Unidos y la oferta transfronteriza

Con este respaldo, la firma busca posicionarse frente a los clientes frustrados por la complejidad del sistema financiero local. Su propuesta para el mercado estadounidense integra una cuenta con rendimiento base del 3.5% APY (que asciende al 4.5% al vincularse con la tarjeta de crédito), una tarjeta metálica Mastercard con hasta 2% de cashback sin anualidad y atención multilingüe 24/7.

En paralelo, la estrategia de expansión se complementa con Nu Global, una plataforma pensada para conectar a usuarios en otros 35 países. La herramienta permite gestionar cuentas multicurrencia basadas en monedas digitales (stablecoins) con rendimiento en dólares (3.5% anual) y euros (2.2% anual), realizar compras internacionales sin comisiones con tarjetas virtuales y enviar transferencias o remesas transfronterizas de forma instantánea y gratuita.

En una llamada especial con analistas tras el anuncio del arranque de operaciones de Nu Global, David Vélez, CEO del banco de origen brasileño, dijo que el modelo operativo les permite “operar a un costo significativamente menor que nuestros competidores. Por lo tanto, devolvemos esa eficiencia a nuestros clientes a través de un mejor precio, un mejor producto y una experiencia de usuario mucho más rápida”.

En cuanto a la plataforma digital, Vélez dijo que Nubank ha dejado atrás el modelo tradicional de los bancos mainstream pues “más del 95% de la banca mundial aún opera en 2026 a través de sucursales muy grandes, lujosas y costosas pertenecientes a los bancos tradicionales. Tras una década de fintechs en el mundo, estamos apenas en el inicio del desarrollo de este mercado”.

Por su parte, Cristina Junqueira, CEO de Nubank US, dijo que las burocracias del sistema bancario tradicional “son una tontería que tiene un nombre: complejidad, y es precisamente contra lo que hemos estado luchando durante más de 13 años”.