La cotización del euro alcanzó los MXN 19.8 en la sesión de cierre de mercados del martes, 15 de septiembre de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.53% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.84 pesos y un mínimo de 19.78 pesos.

En la última semana, la cotización del euro subió un 0.71%, pero en el último año acumuló una caída del 6.88%, lo que indica una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

En México, en los últimos 10 días,

en 10 días, el euro encadenó dos caídas, dos subidas, nuevas caídas, alternancia y cerró con dos avances; balance neto plano pero con impulso final positivo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.55%, es menor que la volatilidad anual del 5.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, habiendo aumentado en comparación con los últimos días. Este incremento sigue la misma dirección observada en los días anteriores, lo que refuerza la idea de un fortalecimiento en el valor de la moneda europea.

La estabilidad en la tendencia sugiere confianza en la economía de la Eurozona. Sin embargo, es importante continuar monitoreando los factores que puedan influir en esta dinámica.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.