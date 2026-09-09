Los bancos digitales comenzaron a ganar terreno en la captación de recursos en México, mientras la banca múltiple tradicional mantiene un crecimiento más moderado.

Banco Plata ya concentra MXN $22,419 millones en depósitos, por encima de Revolut y Ualá, que registran 7,184 millones y 5,077 millones, respectivamente, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En contraste, la captación total de la banca múltiple pasó de MXN$ 9,174 millones en julio de 2025 a MXN$ 9,652 millones en julio de 2026, lo que representó un crecimiento de 5.2% en un año.

El avance de los nuevos jugadores ocurre conforme más instituciones obtienen licencia bancaria y amplían su oferta hacia cuentas de ahorro, nómina, crédito e inversión , con lo que entran directamente a competir por los recursos que los usuarios mantienen en el sistema financiero.

Nuevas licencias abren la competencia

El crecimiento de Banco Plata coincide con la autorización que recibió de la CNBV en marzo de 2026 para operar como institución bancaria. Se trata de una de las nuevas licencias otorgadas en los últimos años, después de las autorizaciones para Bineo, Openbank, Revolut y Hey Banco.

Antes de obtener la licencia, Plata estaba concentrado en su operación de tarjetas de crédito. La autorización le permitió ampliar su oferta y comenzar a captar recursos mediante cuentas de ahorro y nómina.

Neri Tollardo, cofundador y director general de Banco Plata, ha descrito este proceso como un cambio relevante para los usuarios. De acuerdo con el directivo, 2026 es el año en el que, por primera vez, “los clientes verán bancos digitales con todos los productos posibles”.

La expectativa de Tollardo es que la competencia se intensifique conforme más instituciones puedan ofrecer una gama completa de productos financieros, desde crédito y débito hasta inversiones.

En el caso de Plata, Marcos Kantt, director financiero de la institución, ha atribuido parte del ritmo de expansión a la fortaleza de su distribución y a la tecnología utilizada para la originación de crédito.

La captación se vuelve una ventaja

Para los analistas, el acceso a los depósitos del público representa una de las principales ventajas que tienen los bancos digitales frente a otras instituciones financieras.

Durante la 20 Convención Nacional de Asofom, Marcela Galicia, directora senior de análisis de Instituciones Financieras No Bancarias para México y Centroamérica de Fitch Ratings, explicó que una licencia bancaria permite a estas instituciones diversificar sus fuentes de fondeo y acceder a recursos a un menor costo.

Esto les da una posición distinta frente a las entidades que dependen principalmente del mercado para financiar sus operaciones crediticias, particularmente en un escenario en el que el costo del dinero sigue siendo un factor relevante para el negocio financiero.

Galicia resumió el avance de este modelo dentro del sistema financiero mexicano al señalar que, en medio de la transformación de los servicios financieros, “esos son los modelos que más están creciendo”.

La especialista agregó que estos jugadores suelen enfocarse en segmentos que tradicionalmente no han sido prioridad para la banca formal y que buscan una experiencia financiera completamente digital.

Así, la competencia ya no se limita a ofrecer crédito o captar nuevos clientes. También está en conseguir que los usuarios mantengan sus recursos dentro de estas instituciones y convertir esos depósitos en una fuente estable de financiamiento.

La banca tradicional modera sus críticas

El avance de los bancos digitales también ha generado tensión con la banca tradicional, particularmente por la competencia en productos de captación con rendimientos y servicios digitales.

Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), ha expresado en distintas ocasiones el descontento del sector con las fintech que han logrado atraer a millones de clientes mediante cuentas con rendimiento, al considerar que existen diferencias en las condiciones regulatorias bajo las que compiten.

Sin embargo, la posición del gremio se ha matizado conforme más jugadores digitales han obtenido licencia bancaria y entran directamente al terreno de las instituciones tradicionales.

En declaraciones más recientes, Romano señaló que la llegada de bancos digitales, tanto grandes como pequeños, “enriquece” el ecosistema financiero y obliga a las instituciones a evolucionar en beneficio de los usuarios.

El cambio de postura refleja una transformación en el mercado: los nuevos jugadores dejaron de competir únicamente desde el terreno fintech y comenzaron a hacerlo como bancos, con capacidad para captar depósitos y ampliar su oferta financiera.

La batalla será por los depósitos

Con Plata, Nu, Revolut, Hey Banco y Openbank dentro del grupo de nuevos bancos digitales, además de Bineo en proceso de integración con Klar, la captación enfrenta una competencia más amplia.

El siguiente paso para estas instituciones será convertir el crecimiento de sus cuentas en depósitos estables y utilizar ese fondeo para ampliar su colocación de crédito y desarrollar nuevos productos financieros.

Para la banca tradicional, el reto será defender una participación que durante décadas estuvo concentrada entre los grandes bancos, frente a instituciones que utilizan tecnología, canales digitales y rendimientos para atraer recursos.

Los próximos reportes de la CNBV permitirán observar si el avance de estos jugadores comienza a modificar de manera más visible la distribución de los depósitos dentro del sistema bancario mexicano.