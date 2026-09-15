¿Quiénes deben realizar este trámite ante el ISSSTE?

Cuando un trabajador, pensionista directo o familiar derechohabiente del ISSSTE cambia de domicilio y necesita recibir atención médica en su nueva zona de residencia, debe realizar la Solicitud de Actualización y Corrección de Datos para modificar su dirección registrada.

El trámite, identificado con la homoclave ISSSTE-05-005-B, puede realizarse en línea o de manera presencial. De esta forma, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado puede actualizar la información del derechohabiente y asignar la atención médica correspondiente a su nuevo domicilio.

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¿Quiénes deben realizar este trámite ante el ISSSTE?

La actualización está dirigida a los trabajadores, pensionistas directos y familiares derechohabientes que requieran recibir atención médica en una clínica correspondiente a su nuevo domicilio.

El trámite también puede ser realizado por un tercero con carta poder o por un representante legal. En cualquiera de estos casos, será necesario presentar la documentación correspondiente para acreditar la identidad y realizar la modificación solicitada.

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¿Qué documentos pide el ISSSTE para cambiar el domicilio?

Para realizar la actualización de manera presencial, el ISSSTE establece los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente , como INE, pasaporte o cédula profesional con fotografía.

Comprobante del nuevo domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. Puede ser recibo de teléfono, luz, agua o boleta predial.

Escrito libre de solicitud, en el que se indique el nuevo domicilio, nombre completo, firma, correo electrónico y teléfono.

Los documentos deben presentarse en original para cotejo y con una copia.

¿Cómo actualizar el domicilio del ISSSTE en línea?

El procedimiento también puede realizarse mediante la Oficina Virtual del ISSSTE. Para ello, el derechohabiente debe ingresar al apartado de Servicios y seleccionar la opción Cambio de Domicilio.

Después deberá elegir al derechohabiente al que se actualizará la dirección, revisar los datos registrados y seleccionar Cambiar domicilio. Posteriormente tendrá que ingresar la nueva información, guardar los cambios e imprimir la Constancia de Vigencia de Derechos para concluir el proceso.