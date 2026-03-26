Con la Semana Santa a punto de iniciar, miles de personas en México ya buscan en plataformas digitales si los bancos operarán durante este periodo. El calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene la respuesta. La Semana Santa 2026 arranca el domingo 29 de marzo y concluye el domingo 5 de abril. Si bien estas fechas no están contempladas como días de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, su relevancia para la comunidad católica hace que distintos sectores, incluido el bancario, ajusten sus operaciones. Según el calendario de la CNBV, los bancos operarán con normalidad el lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril. Sin embargo, el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) no habrá servicio en las instituciones financieras del país. Sumando el cierre habitual de sábado 4 y domingo 5 de abril, los bancos permanecerán cerrados cuatro días consecutivos. La CNBV indica que las actividades se reanudarán de manera habitual el lunes 6 de abril. Ante estos cierres, la CNBV hizo un llamado a los usuarios para que anticipen sus trámites y transacciones y eviten afectaciones. Además, aclaró que las suspensiones no impactarán el funcionamiento de los cajeros automáticos, por lo que se podrán realizar disposiciones de efectivo con normalidad durante los días de cierre. Banco Azteca es la única institución financiera que operará con normalidad el Jueves y Viernes Santo, ya que ofrece servicio los 365 días del año. No obstante, la CNBV advierte que cualquier transacción realizada con otro banco durante esos días podría reflejarse hasta el siguiente día hábil bancario. Por ello, se recomienda a los usuarios planificar con anticipación cualquier pago, transferencia o trámite bancario urgente antes del miércoles 1 de abril para evitar contratiempos durante el asueto de Semana Santa 2026.