Un beneficio fiscal comenzará a aplicarse en Estados Unidos y podría representar un alivio económico de hasta 5.000 dólares para ciertas familias. Se trata de un monto que se deposita directamente en la cuenta bancaria y que no depende de si el contribuyente debe impuestos o no. La medida fue incluida en la última reforma tributaria promulgada por el presidente Donald Trump y comenzó a regir esta temporada fiscal. El objetivo es incentivar la formación de nuevas familias a través de un apoyo económico directo y sin restricciones complejas. El nuevo beneficio amplía el tope reembolsable del crédito fiscal por adopción, lo que significa que las familias pueden recibir hasta 5.000 dólares por hijo adoptado, incluso si no tienen impuestos que pagar. A diferencia de otros créditos o deducciones, este monto se entrega como un reembolso directo del Servicio de Impuestos Internos (IRS), depositado en la cuenta bancaria del solicitante. Para acceder, es necesario haber completado una adopción legal a partir del año 2025, ya sea en territorio estadounidense o mediante procesos internacionales. Además, la familia debe incluir la información en su declaración anual y cumplir con los requisitos exigidos por el IRS. Haber finalizado legalmente un proceso de adopción desde 2025.Incluir la adopción en la declaración anual de impuestos.Presentar la documentación requerida por el IRS.Residir legalmente en Estados Unidos al momento de la solicitud. Este beneficio busca facilitar la adopción y acompañar económicamente a las familias que integren a nuevos miembros bajo la ley. El beneficio se gestiona como parte de la declaración anual de impuestos. Al momento de presentar el formulario, los contribuyentes deben incluir los datos del niño o niña adoptado, adjuntar los documentos correspondientes y utilizar los formularios habilitados para créditos reembolsables. En caso de no adeudar impuestos federales, el monto se entregará directamente al contribuyente, por lo que, es obligatorio seleccionar una cuenta bancaria para recibir el dinero vía depósito directo. Si la información es válida, el IRS autoriza el pago sin demoras, y no se exige un monto mínimo de ingresos para acceder.