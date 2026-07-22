El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este miércoles, 22 de julio de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.4 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 21.52 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 150 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 14.079° y una longitud de -93.4°.

Hubo terremoto de magnitud 4.4 en chiapas en la escala de richter (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil emitió hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, alejarse de ventanas, cubrirse bajo una mesa resistente y no usar elevadores. Tras el movimiento, evacuar por rutas señalizadas, revisar gas y electricidad y tener lista una mochila de emergencia.