Internet gratis | La CFE regala tarjetas SIM con hasta 5 GB: cómo solicitarla y quiénes pueden acceder

Para muchas familias en México, solventar un paquete mensual de datos de internet para el celular representa un gasto constante que impacta significativamente en el presupuesto del hogar. Con el objetivo firme de reducir la brecha digital y garantizar que los sectores más vulnerables se mantengan comunicados, el Gobierno lanzó una iniciativa estratégica a través de la empresa pública de telefonía.

Esta propuesta brinda acceso a internet móvil sin costo mediante la distribución oficial de un chip especial. Ahora bien, hay aspectos clave a tener en cuenta sobre cómo obtener este apoyo y si cumples con los criterios necesarios para solicitar tu línea digital hoy mismo.

Internet gratis | La CFE regala tarjetas SIM con hasta 5 GB: cómo solicitarla y quiénes pueden acceder EFE

¿En qué consiste el beneficio del chip de internet gratuito de la CFE?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (TEIT), regala tarjetas SIM con un paquete mensual de conectividad totalmente gratuito.

Este apoyo otorga recargas mensuales durante un año entero que incluyen:

5 GB de navegación para redes sociales, mapas y sitios web.

1,500 minutos de llamadas telefónicas a números locales y nacionales.

500 mensajes de texto (SMS).

Capacidad de compartir internet (hotspot) a otros dispositivos.

¿Quiénes pueden acceder al paquete de internet de CFE?

Vale destacar que la medida no está abierta al público en general, sino que se dirige a personas pertenecientes a algún Programa para el Bienestar de la Secretaría del Bienestar.

Entre los beneficiarios que pueden tramitar el chip se encuentran:

Personas en la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

Estudiantes inscritos en las Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Integrantes de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

Titulares del Programa para Madres Trabajadoras, Producción para el Bienestar y Bienpesca.

Internet gratis | La CFE regala tarjetas SIM con hasta 5 GB: cómo solicitarla y quiénes pueden acceder Shutterstock

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para la solicitud?

Según lo precisado por las autoridades federales a través de Municipios Puebla, el interesado debe acudir con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cartilla).

CURP certificada y de reciente impresión.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

En caso de menores de edad, se requiere acta de nacimiento, CURP e identificación del tutor.

Teléfono liberado y compatible con la red de CFE (frecuencia de banda 28 para soporte VoLTE).

Pasos para solicitar y activar la tarjeta SIM CFE

Los solicitantes deben seguir una serie de pasos presenciales para obtener el chip: