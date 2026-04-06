Dave & Buster’s, la cadena estadounidense de restaurantes y centros de entretenimiento, acelera su llegada a México. La compañía prepara su primera apertura en la Ciudad de México, donde buscará competir con jugadores como Chuck E. Cheese’s, como parte de su estrategia de expansión internacional. En diciembre de 2025, la empresa colocó la primera piedra de su nueva sede en Plaza Carso, en Polanco. Aunque inicialmente se anticipaba una apertura en marzo, la compañía ahora apunta a concretarla en los próximos meses. “El viaje a México comienza aquí, en la capital del país”, señala la empresa en su sitio web, donde adelanta su propuesta de valor: un concepto que combina restaurante, bar y entretenimiento bajo un mismo techo. La semana pasada, en conferencia con analistas, Darin Harper, director financiero de la compañía, confirmó que la Ciudad de México forma parte de las siguientes aperturas internacionales, junto con Delhi (India) y Perth (Australia). Estos movimientos se enmarcan en un plan de crecimiento más amplio, que contempla acuerdos para desarrollar más de 35 franquicias internacionales en los próximos años. Dave & Buster’s opera bajo el concepto “Eat, Drink, Play”, con una oferta que integra alimentos, bebidas y más de 100 juegos de arcade, además de espacios como billar y pantallas para eventos deportivos. Su propuesta está dirigida tanto a adultos como a familias, en un formato híbrido de entretenimiento. La llegada de la marca ocurre en un momento estratégico. México se prepara para recibir entre cinco y seis millones de turistas internacionales con motivo del Mundial de Fútbol 2026, lo que abre una ventana de oportunidad para este tipo de conceptos. “La Copa Mundial de la FIFA representa una oportunidad importante para posicionar a Dave & Buster’s como un destino clave para ver eventos deportivos”, señaló el director general, Tarun Lal. La primera unidad en México tendrá una capacidad aproximada de 270 asientos, distribuidos entre restaurante, bar y áreas sociales, además de incorporar pantallas inmersivas como parte de la experiencia.