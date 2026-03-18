Alsea, controlador y operador de Starbucks, Chili’s, Domino’s e Italiannis con presencia en América Latina y Europa, identificó una oportunidad para expandir su red en aproximadamente 3,400 nuevas unidades dentro de los mercados donde ya opera, lo que marcaría su siguiente fase de crecimiento. La compañía, que actualmente cuenta con más de 4,800 tiendas en 12 países, señaló que este potencial se basa en capacidad de mercado aún no atendida en sus geografías actuales, sin necesidad de entrar a nuevos territorios. “Nuestra prioridad no es solo crecer de forma orgánica, sino también maximizar las ventas en nuestra red actual”, dijo Christian Gurria, director general de Alsea. En conferencia por el Alsea Day, el directivo explicó que la expansión proyectada representa un incremento significativo frente a su base actual y será ejecutada bajo un enfoque disciplinado de asignación de capital, priorizando rentabilidad sobre crecimiento acelerado. “El principio es claro: las marcas correctas, en los mercados correctos, en las ubicaciones correctas”, dijo. A diferencia de estrategias de expansión internacional agresivas, Alsea apuesta por profundizar su presencia en los mercados que ya conoce, donde ha identificado “white spaces” o espacios disponibles para crecer. Gurria explicó que esta estrategia reduce riesgos operativos y permite aprovechar economías de escala en regiones donde ya cuenta con infraestructura, conocimiento del consumidor y posicionamiento de marca. Actualmente, la empresa opera 13 marcas en tres regiones —México, Europa y Sudamérica— y atiende a cerca de 460 millones de clientes al año. El plan forma parte de una estrategia más amplia hacia 2026, centrada en crecimiento orgánico, eficiencia operativa y generación de valor. La compañía enfatizó que cualquier expansión estará sujeta a estrictos criterios de retorno sobre inversión, en línea con su enfoque de crecimiento “racional, orgánico y rentable”. Además de abrir nuevas unidades, Alsea buscará impulsar el desempeño de su red actual de más de 4,800 tiendas mediante remodelaciones, innovación en la experiencia del cliente y fortalecimiento del talento operativo. Como parte de su estrategia, la empresa también ha reforzado su portafolio con marcas de alto potencial como Chipotle y Raising Cane’s, ampliando su exposición a segmentos de rápido crecimiento dentro de la industria de restaurantes.