La empresa estadounidense CoinFlip abrió en la Ciudad de México su primer CryptoCenter a nivel global, un espacio físico diseñado para educar y acompañar a los usuarios en su acercamiento a las criptomonedas, en un entorno marcado por la volatilidad y la incertidumbre económica, dijo Sebastián López Guardado, business & ops manager de CoinFlip México.

CoinFlip, con sede en Chicago, se dedica a la compra y venta de criptomonedas y opera como un punto de acceso “on-ramp” y “off-ramp”, principalmente en efectivo, aunque también cuenta con una mesa OTC para transacciones vía transferencia bancaria en el país. La apertura de este CryptoCenter respondió, explicó el directivo, a una evolución natural del mercado mexicano y a una mayor madurez de los usuarios.

“ El mercado en México está llegando a un punto de madurez en el cual ya no solo es entrar por entrar, sino entrar de manera responsable con las finanzas personales de cada quien ”, afirmó López Guardado.

A diferencia de otros puntos de acceso, el CryptoCenter no se limita a facilitar la compra y venta de criptomonedas. El modelo, detalló, busca ofrecer educación, orientación y servicios de apoyo para personas con distintos niveles de experiencia, desde curiosos y principiantes hasta usuarios más avanzados que realizan operaciones de mayor volumen.

“Aquí no es como que solo compramos y vendemos criptomonedas; también le brindamos educación, servicios de apoyo y todo lo que envuelve el ecosistema, para que los clientes puedan entrar con más claridad”, explicó.

México, el primer país elegido para este modelo

CoinFlip opera en más de 10 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Panamá e Italia; sin embargo, México fue el país seleccionado para implementar por primera vez este modelo de CryptoCenter. De acuerdo con López Guardado, ningún otro país de Latinoamérica cuenta actualmente con un espacio similar.

“Dentro del corporativo decidimos que México fuera la primera ciudad y el primer país que tuviera este modelo”, señaló.

El directivo destacó que el objetivo del CryptoCenter no es necesariamente cerrar una transacción, sino fortalecer el ecosistema cripto desde el conocimiento. Incluso, explicó que una parte importante de los visitantes se retira sin comprar o vender criptomonedas.

“Si entra alguien a preguntar qué son las criptomonedas, cómo funcionan o cómo se usan, y se va con más información de la que llegó, para nosotros ya es ganancia”, afirmó. “No necesariamente tiene que transaccionar; si lo hace es doble ganancia, pero no es el único objetivo”.

Educación y confianza frente a la volatilidad

En un contexto en el que el mercado de criptomonedas se caracteriza por fuertes fluctuaciones de precios, CoinFlip ha optado por colocar la educación como eje central de su operación diaria. López Guardado subrayó que, independientemente de que una criptomoneda suba o baje, el enfoque está en que los usuarios comprendan el ecosistema y cuenten con herramientas para tomar decisiones informadas.

“Puede subir o bajar cualquier criptomoneda; sin embargo, nosotros vamos a estar enfocados en que la gente aprenda del ecosistema y tenga las herramientas que le sean útiles para navegar toda esta volatilidad”, explicó.

El directivo detalló que las personas pueden acercarse de manera directa al CryptoCenter o a través de canales como WhatsApp, donde reciben orientación y, posteriormente, pueden concretar visitas presenciales para resolver dudas más específicas.

“La experiencia que pueden esperar es claridad y transparencia. Vamos a apoyar a los usuarios en cualquier punto del viaje en el que estén, ya sean novatos, curiosos o personas con más experiencia”, dijo.

Regulación y construcción de confianza

Sobre el marco regulatorio, López Guardado aseguró que CoinFlip cuenta con todo lo necesario para operar en México, tanto en sus cajeros automáticos, como en su mesa OTC y en el CryptoCenter. No obstante, puntualizó que la confianza no se construye únicamente a partir de la regulación.

“No los invitamos a que confíen; los invitamos a que vengan y nos den la oportunidad de construir esa confianza”, afirmó. “Entendemos que este mundo puede estar muy estigmatizado y que la confianza se tiene que ganar, prácticamente desde cero”.

Desde su perspectiva, la cercanía con el cliente es clave para reducir temores y romper prejuicios en torno a las criptomonedas. “El estar cara a cara, que te conozcan, que sepan que los puedes apoyar y que pueden regresar cuantas veces quieran, eso es lo que consigue la confianza en este medio”, añadió.

Expansión, con enfoque en calidad

Aunque CoinFlip tiene presencia en distintas ciudades del país a través de sus ATMs, la empresa no tiene planes inmediatos de replicar el CryptoCenter en otras zonas de la Ciudad de México o en otros estados. Por ahora, explicó López Guardado, los esfuerzos están concentrados en fortalecer este primer modelo.

“Queremos concentrarnos completamente en este primer CryptoCenter. Una vez fortalecido, podremos mirar a otras ciudades, otros estados y, ¿por qué no?, otros países”, comentó.

Respecto al número de clientes, el directivo evitó dar cifras y recalcó que, en esta etapa, la prioridad es la calidad de la experiencia por encima del volumen. En su experiencia, una parte importante de los visitantes llega con dudas y miedos, y se retira con mayor información y confianza.

“La recepción ha sido bastante buena. Ha llegado mucha gente curiosa, con la necesidad de aprender y de entrar acompañada, sin miedo”, concluyó. “Honestamente, estamos muy contentos y hasta cierto punto sorprendidos por la respuesta del mercado mexicano”.