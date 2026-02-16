Zamajal, la división de hidrocarburos de Grupo Carso, se perfila como uno de los principales motores de crecimiento del conglomerado en 2026, en un año en el que la compañía prevé expandirse a tasa de un dígito y ejecutar un plan de inversión que podría alcanzar los u$s 1.000 millones. De acuerdo con Arturo Espindola, director de Finanzas del grupo, el CapEx proyectado asciende a u$s 800 millones. Sin embargo, tras la reciente compra del 50% restante del operador Fieldwood y nuevos compromisos en exploración, la cifra podría escalar hasta u$s 1,000 millones, recursos que se distribuirán entre las distintas divisiones. “Sí vemos un crecimiento como grupo de un dígito para 2026, aunque cada división tiene su dinámica”, señaló el ejecutivo en conferencia con analistas. La apuesta energética se concentra en Zamajal, que avanza en el proceso de autorización para adquirir el 100% de Fieldwood, operador del campo Ichalkil-Pokoch. Con ello, el conglomerado de Carlos Slim busca mejorar el control de costos, elevar la eficiencia operativa y aumentar la producción. Actualmente, la división produce alrededor de 16,599 barriles diarios. La meta es cerrar el año cerca de 30,000 barriles diarios, lo que implicaría prácticamente duplicar los ingresos del negocio petrolero. “Lo que más vamos a ver este año es el crecimiento por Ixachi y por Ichalkil-Pokoch con la compra de Fieldwood (...) vamos a ser dueños del 100% de lo que se produce actualmente”, explicó Espindola. La producción se comercializa a través de Pemex, bajo una fórmula ligada a la mezcla mexicana. Aunque el crudo promedió u$s 64 por barril en 2025, la compañía modela sus proyecciones con un precio conservador cercano a u$s 50. Si bien el conglomerado no fijó una meta formal, la administración estima que en un horizonte de cinco años Zamajal podría representar alrededor de 15% del negocio consolidado, fortaleciendo la diversificación del holding. La exposición directa a Pemex equivale actualmente a cerca de 4% de los ingresos del grupo, según estimaciones de la administración. El avance en hidrocarburos se complementa con el desarrollo del gasoducto Centauro del Norte, a cargo de Carso Energy, con contratos de largo plazo con la CFE. Una vez concluido en 2027, el proyecto podría aportar entre u$s 80 y u$s 100 millones anuales adicionales. En paralelo, el grupo concluye inversiones relevantes en otras divisiones como la ampliación de capacidad en Condumex, implementación de plataformas tecnológicas (Oracle y Salesforce) en Grupo Sanborns y avances en infraestructura energética. Para 2026, la compañía anticipa márgenes industriales cercanos a 10%, en retail superiores a 6% y en materiales de construcción próximos a 20%. Al cierre de 2025, Grupo Carso reportó un Ebitda de 25,833 millones de pesos, 14.8% inferior al año previo. La utilidad neta de la parte controladora cayó 44.5%, hasta 8,026 millones de pesos.