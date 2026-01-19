Carlos Slim sigue aumentando su exposición a activos petroleros. Este lunes anunció un acuerdo vinculante con Lukoil International Upstream Holding para adquirir el 100% de Fielwood Energy de México y Fieldwood Energy E&P México, con Zamajal, subsidiaria de Grupo Carso, de acuerdo con un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La operación, que aún está sujeta a la aprobación de los reguladores mexicanos, entre ellos la Secretaría de Energía y la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, asciende a un monto de u$s500 millones, de los cuales u$s270 millones corresponden al propio pago del 100% del capital social y u$s330 millones por una deuda de Lukoil.

“Dichas cifras y condiciones de pago están sujetas a ajustes de cierre de acuerdo a las condiciones del contrato”, explica el documento.

Fielwood México es la operadora y titular de los campos Ichalkil & Pokoch, ubicados frente a la costa de Campeche, que, hasta enero de 2025, produjeron 11,500 barriles de petróleo diarios, de acuerdo con cifras de la CNH.

“El 20 de junio de 2024, Grupo Carso a través de su filial Zamajal, de la cual es titular del 79% de su participación accionaria, formalizó la adquisición de Petrobal Upstream Delta, titular del otro 50% de participación del Área Contractual 4”, se lee en el documento.

Lukoil International Upstream Holding es la petrolera más grande de Rusia, produce petróleo y gas, representa cerca del 2% de la producción mundial de crudo y alrededor del 1% de las reservas probadas de hidrocarburos, de acuerdo con una presentación de la empresa.

Al tercer trimestre de 2025, Zamajal reportó ventas por 546 millones de pesos, un incremento de 27% comparado con el periodo previo, con una pérdida neta de 307 millones de pesos, según cifras del reporte trimestral.

El acuerdo con Carlos Slim

Además, Fieldwood también cuenta con un contrato asignado por el gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) bajo el contrato CNH-R01-L02-A4/2015, para la exploración y extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de producción compartida.

“Con esta transacción, Grupo Carso, a través de su subsidiaria Zamajal, consolida su participación mayoritaria y operativa en dicho campo, reafirmando su compromiso en el sector de extracción de hidrocarburos.

Las acciones de Grupo Carso en la BMV retrocedieron 0.31% a 122.70 pesos por unidad (Ciudad de México 11:17 horas); mientras que las acciones de Lukoil, que cotizan en la Bolsa de Valores de Moscú, cayeron 0.68% a 5,418 rublos (alrededor de 1,229 pesos por acción).

Lukoil bajo presión

El acuerdo de venta de Fieldwood se generó luego de que la semana pasada, el Tesoro de Estados Unidos anunció que extendió hasta el 28 de febrero el plazo para que Lukoil negociara la venta de la mayor parte de sus activos internacionales.

De acuerdo con Reuters, en México las operaciones de Lukoil se asocian con Eni en varios bloques offshore y posee el 50% del bloque Amatitlán, operado por Petrolera de Amatitlán.

La venta de los activos internacionales será anunciada por la petrolera rusa en cuanto se hayan alcanzado los acuerdos definitivos y se hayan obtenido las autorizaciones reglamentarias necesarias.

“La empresa tiene como objetivo garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los activos durante su venta y transferencia a los nuevos propietarios”, mencionó previamente en un comunicado. “Esto permitirá evitar los riesgos de interrupciones en el trabajo y el suministro de recursos energéticos a los país(alrededor)es en los que opera, y salvar puestos de trabajo”.