¿Compraste un BMW de los años 2019 a 2021? El motor de tu auto puede estar en riesgo.

La automotriz de lujo BMW llamó a revisión a 5,048 autos de los modelos 2019 a 2021, debido a riesgo de que el agua penetre el motor en algunos puntos y genere corrosión.

En esos años, la marca de lujo vendió 36,543 unidades, entre los modelos pertenecientes a BMW y la submarca Mini.

En total, los autos llamados a revisión representan casi 14% de los autos de BMW vendidos en ese periodo.

La marca alemana compite consistentemente con otra marca del mismo país en el segmento de lujo mexicano como las más vendidas: Mercedes-Benz.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) replicó el llamado de BMW para los modelos 220i Coupé, 320i, 330i, 520i, 530i, 530i Sedán, X3 sDrive20i, X3 xDrive30i, X4 xDrive30i, X4 xDrive20i y Z4 sDrive20i, año 2019, 2020 y 2021.

La agencia gubernamental a cargo de César Iván Escalante Ruiz señaló que los vehículos tienen el riesgo de que se penetre agua en ciertos puntos del motor de arranque y provocar corrosión, por lo que en algunos casos no encendería el motor.

“También se podría provocar un corto circuito y sobrecalentamiento local del motor (marcha) y, en el peor de los casos, se registraría un incendio en el vehículo aun estando estacionado, por lo que se recomienda que el carro se estacione al aire libre y no en inmediaciones de edificios”, refiere la Profeco.

¿Qué cambios hará BMW?

La automotriz de lujo alemana señaló que todos los autos señalados tendrán un nuevo motor de arranque, sin costo para los propietarios.

Los dueños de estos modelos se pueden comunicar con los distribuidores autorizados al número 800 00 269 00; la página web https://www.bmw.com.mx/en/footer/recall/recall-es.html, correo electrónico atencionbmw@bmw.com.mx y la liga directa https://www.bmw.com.mx/es/integration/campanas-tecnicas.

Asimismo la automotriz indicó que inició el envío de comunicados y lista de vehículos sujetos a la misma red de distribuidores para que estos inicien el contacto con los consumidores.

También dio a conocer el llamado a revisión en su sitio oficial en el apartado de “Llamados a revisión” y señaló que contactará a las y los consumidores a través de los distribuidores autorizados por medio de correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes “In car” para hacer del conocimiento la campaña de servicio preventivo.

La alerta se emitió el pasado 18 de noviembre y se mantendrá de manera indefinida.