Banco BASE inició el despliegue de su nueva plataforma de banca digital corporativa (BBD), un plan a 12 meses diseñado para que las empresas gestionen su tesorería y la compraventa de divisas de forma autónoma y en tiempo real.

Tras una fase de prueba con más de 900 corporativos, la institución financiera busca agilizar la operativa empresarial sin perder el acompañamiento de sus asesores tradicionales.

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“BBD transforma la gestión cambiaria al dotar al tesorero corporativo de una plataforma de autonomía inteligente; nuestro objetivo es optimizar su capacidad de respuesta con la agilidad y transparencia que la alta complejidad corporativa exige hoy en día”, dijo Julio Escandón, director general de Banco BASE.

La implementación llega después de que la institución financiera concluyó con éxito las fases Alfa y Beta, que implicaron el diseño y la prueba del sistema. El despliegue se hará de forma controlada hasta julio del siguiente año, buscando atender en todo momento el feedback del cliente.

“Continuaremos escalando nuestra Banca Digital bajo un modelo de servicio híbrido, donde la agilidad tecnológica de vanguardia se potencia con el acompañamiento humano experto. Esta visión nos permite ofrecer lo mejor de dos mundos; la eficiencia de una plataforma autónoma y la asesoría personalizada que garantiza la seguridad y tranquilidad operativa de nuestros clientes”, comentó Lorenzo Barrera Jaime, director general adjunto de Producto y Transformación.

El banco destaca que entre las mejoras que ofrece BBD incluye la “autonomía inteligente”, que permite a los tesoreros realizar operaciones como cotizaciones y operaciones en tiempo real con distintas divisas, sin intermediación telefónica obligatoria.

Además, cuenta con altos estándares de seguridad que incluyen autenticación biométrica y uso de token digital integrado en una nueva app móvil de máxima seguridad.

Finalmente, el servicio digital de BASE ofrece control total sobre usuarios y permisos para una administración de recursos transparente.

“El sistema permite autonomía al cliente, quien siempre puede confiar que, si así lo requiere, puede entrar en contacto con su asesor con la misma accesibilidad de siempre”, apuntó Julio Escandón.

El banco adelantó que BBD es uno de los desarrollos de la estrategia de digitalización de BASE, que también avanza en soluciones que incorporan inteligencia artificial agéntica. El objetivo de la digitalización estará siempre centrado en mejorar la experiencia del cliente y procesos operativos.

“Nuestra hoja de ruta tecnológica no es estática; el fortalecimiento de nuestros medios de pago es una inversión directa en la continuidad del negocio y en el servicio que ofrecemos a las empresas que confían en nosotros”, finalizó Escandón.