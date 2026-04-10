La inflación al cierre de marzo alcanzó su nivel más alto en 16 meses, al ubicarse en 4.6% anual, pero Banamex y Barclays prevén al menos una baja más en la tasa de interés referencial del Banco de México (Banxico), antes de que termine el primer semestre. El mandato del Banxico se basa en mantener la inflación baja y estable, con un objetivo puntual de 3% y el instrumento que tiene para encauzar los precios al consumidor hacia esa meta es la tasa de interés referencial. Entre más alta es la tasa referencial, el crédito se encarece y se reduce el consumo, lo que genera un efecto dominó de menor demanda que ayuda a contener la inflación. El Banxico tiene dos juntas de política monetarias programadas para antes de que termine el semestre. La primera de ellas el 7 de mayo y la segunda el 25 de junio. En la última junta de política monetaria, correspondiente al 26 de marzo, Banxico recortó la tasa de interés en 25 puntos base, a 6.25%, y en la minuta, el banco central mostró un tono más “halcón” en comparación con la junta de febrero, que se refiere a una política encaminada a subir la tasa de interés para prevenir que la inflación se acelere. De acuerdo con Banamex, el tono halcón de Banxico es “incongruente” con la decisión de recortar la tasa y con la intención de la mayoría de la Junta de recortar al menos una vez más. “Consideramos que, por un lado, están sobreestimando las condiciones de holgura al señalar que se anticipa que se mantendrán condiciones amplias a lo largo del horizonte de pronóstico. Este argumento lo han utilizado para justificar los recortes, pero no han profundizado sobre el análisis del mismo, en particular cuando han revisado recientemente al alza sus proyecciones de crecimiento del PIB”, advierte Banamex. Además, Banamex considera que Banxico desestima un panorama inflacionario complejo, con inflación muy arriba de la meta, expectativas al alza y una acumulación de choques de precios que podría tener efectos de segundo orden. “Dentro de los choques destacan ajustes al IEPS, incremento en aranceles, repunte extraordinario de agropecuarios, choque de energéticos, e incrementos significativos continuos a los salarios. En este sentido, la mayoría dejó atrás la cautela que consideramos ameritaría el panorama inflacionario, la cual incluso llevó a una pausa unánime en febrero con un entorno menos complicado, y se perfila el fin del ciclo luego de un recorte adicional”, dijo el banco. El pronóstico de Banamex es que Banxico recortará la tasa de interés en mayo, pese a las condiciones actuales de la inflación. El banco Barclays, por su parte, señaló que espera un recorte en mayo o junio, pero que esa ventana se cerrará muy rápido, debido a que se prevé una inflación adicional por el Mundial de Futbol, así como por una posible volatilidad en el tipo de cambio, ante la incertidumbre que se puede desatar por la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que inicia de manera formal el 1 de junio.