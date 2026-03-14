Banorte, una de las entidades bancarias más significativas de México, ha comunicado la adquisición de una moneda conmemorativa, lo cual representa una oportunidad excepcional para obtener dinero a cambio.

Este anuncio se refiere a la compraventa de moneda de oro, específicamente la de 50 pesos. Si posees una moneda conmemorativa de 50 pesos y deseas evaluar su valor, es fundamental realizar un análisis minucioso. Compararla con otra cuya autenticidad esté verificada te permitirá identificar diferencias en peso, tamaño y grosor.

Monedas que Banorte adquiere en México

Conocida como Centenario, esta moneda conmemorativa contiene 1.20565 onzas de oro con una pureza de 0.900, lo que la posiciona como una de las piezas más valoradas dentro de la numismática mexicana.

¿Cómo evaluar el valor de mi moneda?

Los expertos en el sector financiero afirman que existen múltiples métodos para verificar el valor del dinero. En particular, al analizar la moneda de 50 pesos, es esencial tener en cuenta los siguientes aspectos fundamentales:

Los bordes deben estar bien definidos y sin defectos visibles

No debe presentar irregularidades que sugieran una posible falsificación

Una superficie excesivamente lisa o resbaladiza podría ser una señal de alerta

El tono del oro debe ser uniforme y sin alteraciones

¿Cuáles son mis opciones para vender mi moneda?

Es pertinente señalar que ciertos establecimientos adquieren monedas de forma individual, mientras que otros se enfocan en la compra de colecciones particulares. Por ende, se recomienda indagar sobre el valor potencial de todas sus monedas antiguas en su totalidad.

A continuación, se presenta un listado exhaustivo de los lugares donde es posible vender monedas antiguas: