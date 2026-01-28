Marcos Ramírez, director general de Banorte, ha asegurado que es un “optimista informado”, por lo que este año las condiciones están dadas para que a México le vaya muy bien en términos económicos.

Sucursal de Banorte. Cortesía Banorte

Durante la conferencia del banco correspondiente a la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025, el directivo aseguró que solo hay un factor que puede detener al país en 2026.

“Los únicos que nos podemos parar a los mexicanos, somos los mexicanos”, aseguró.

Marcos Ramírez, director general de Banorte. Cortesía Banorte

El directivo considera que el país está en una posición de privilegio, ante la expectativa de un buen resultado en la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), a lo que se suma el efecto económico que generará el Mundial de Futbol, así como a la reducción de la incertidumbre.

“Este año, francamente, si nos ponemos a trabajar, va a ser un buen año”, afirmó. Banorte estimó que la economía mexicana creció 0.5% en 2025 y el alza del Producto Interno Bruto se acelerará a 1.8% durante 2026.

Aranceles de EU impulsaron a México

La política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha tenido un efecto adverso en la economía nacional.

Shuterstock

De acuerdo con Alejandro Padilla, director General Adjunto de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Banorte, México está mejor posicionado que el resto del mundo en esta materia.

Desde el año pasado, el mandatario estadounidense ha aplicado aranceles a diversos países, en un intento por reforzar a la industria de la mayor economía del mundo.

Sin embargo, Alejandro Padilla precisó que el arancel aplicado a México ha tenido un promedio de 4.5%, mientras que la tasa tarifaria para el resto de los países que envían mercancía a Estados Unidos es de 16.8%.

“Eso ayudó mucho en el 2025 a que las exportaciones crecieran de una manera muy vigorosa y es muy probable que al lado del 2026 podamos ver una dinámica bastante similar”, mencionó.

Marcos Ramírez mencionó que “todos los caminos nos llevan a un buen acuerdo” en el TMEC, lo que permitirá seguir estimulando la inversión en México.

El Estadio Banorte va bien

Banorte está íntimamente ligado a la remodelación del Estadio Banorte, que será la sede de la inauguración del Mundial de Futbol, el 11 de junio de este año.

El recinto de Santa Úrsula, antes llamado Estadio Azteca, será el primer estadio de futbol en recibir la inauguración de tres copas del mundo.

En este sentido, Banorte invirtió MXN $2,100 millones de pesos para la remodelación del estadio, en una alianza de largo plazo con Grupo Ollamani, propiedad de Emilio Azcárraga Jean.

Durante la conferencia, Marcos Ramírez, aseguró que “el Estadio Banorte va bien en fondo y forma y va a ser un referente mundial de las cosas bien hechas”.