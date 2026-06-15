Este lunes, 15 de junio de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.9625 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.24%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.99 pesos y un mínimo de 19.93 pesos.

En la última semana, la cotización del euro retrocedió -0.84% y en el último año acumula -8.92%, lo que indica una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró un sesgo ligeramente alcista: tras un inicio irregular encadenó varias subidas, luego corrigió tres jornadas y cerró con repunte; balance positivo con volatilidad moderada.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.44%, es menor que la volatilidad anual del 5.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro se presenta con una tendencia positiva, marcando un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este indicativo, al ser 1 positivo, sugiere un fortalecimiento de la moneda europea frente a otras divisas.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, habría evidenciado un debilitamiento del Euro y un valor de 0 habría señalado estabilidad en su cotización.

Este aumento puede atribuirse a factores económicos que impulsan la demanda del Euro, lo que a su vez podría influir en decisiones futuras de inversión y comercio.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.9 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.