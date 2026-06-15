Claudia Sheinbaum congelará la edad de jubilación y ahora los profesionales de este rubro podrán retirarse antes de los 55 años.

Entró en vigor un decreto que modifica la edad mínima de jubilación para las mujeres trabajadoras del Estado en México.

La medida fue firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum y representa un cambio respecto al esquema establecido en la reforma de 2007, que fijaba los 58 años como edad mínima sin contemplar una reducción progresiva.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó los alcances de la medida.

Mario Delgado, titular de la SEP, explicó los alcances de la medida. SEP

Las trabajadoras del Estado afiliadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrán retirarse a partir de los 55 años desde 2028, y la edad mínima continuará reduciéndose de forma gradual hasta llegar a los 53 años a partir de 2034.

El calendario de reducción gradual

La disminución de la edad de jubilación no ocurre de golpe, sino de manera escalonada:

De 2025 a 2027, la edad de jubilación se congela en 56 años.

De 2028 a 2030, baja a 55 años.

De 2031 a 2033, se reduce a 54 años.

A partir de 2034, la edad mínima quedará en 53 años.

Quiénes pueden acceder a este beneficio

Esta disposición aplica de manera específica para servidoras públicas y maestras que coticen ante el ISSSTE, siempre que se encuentren bajo el décimo transitorio y hayan cumplido con 28 años de servicio.

El secretario Delgado precisó que esta nueva modalidad de retiro es distinta a la establecida en la reforma de 2007, ya que aquella no contemplaba ninguna reducción progresiva de la edad mínima para las mujeres.