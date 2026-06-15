Durante el cierre de mercados de este lunes, 15 de junio de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.32, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.18% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.32 pesos y un mínimo de 12.31 pesos.

La cotización del dólar canadiense muestra una tendencia bajista: en la última semana el cambio ha sido del -1,58% y en el último año la variación en la cotización ha sido del -9,13%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una marcada tendencia bajista: tras dos jornadas de avance inicial, encadenó seis caídas consecutivas y cerró con un leve repunte, dejando un balance neto negativo.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, que se sitúa en 6.95%, es menor que la volatilidad anual del 7.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, siendo 1 = 2. Esto indica que en los últimos días, el valor de la moneda ha estado aumentando de forma constante, lo que es una señal favorable para quienes realizan transacciones en esta divisa. Este cambio es notable en comparación con semanas anteriores, donde la tasa había estado más estable.

La tendencia positiva sugiere una mayor confianza en la economía canadiense, lo que puede alentar la inversión y el consumo. Sin embargo, es importante monitorear futuras fluctuaciones para entender si esta tendencia se mantendrá o si se revertirá.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.3 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.