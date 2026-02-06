Banorte, una de las instituciones bancarias más relevantes de México, ha comunicado la adquisición de una moneda conmemorativa, lo que representa una notable oportunidad para obtener dinero a cambio. Este anuncio se refiere a un nuevo comunicado de compraventa de moneda de oro, especialmente la de 50 pesos. En detalle, este banco se mantiene en la búsqueda del Centenario, un ejemplar singular que se distingue por una serie de condiciones específicas. Es importante señalar que a principios de febrero alcanzó un precio de compra de 65,000 pesos. Si posees una moneda conmemorativa de 50 pesos y deseas establecer su valor, es esencial llevar a cabo un análisis exhaustivo. Compararla con otra cuya autenticidad esté certificada te permitirá identificar variaciones en peso, tamaño y grosor. Según la información disponible en su página web, Banorte adquiere esta pieza numismática por 58,228 pesos y la vende en 68,928 pesos. Sin embargo, estos valores pueden experimentar variaciones en función del mercado del oro, lo que convierte a esta moneda conmemorativa de 50 pesos en una opción atractiva para los inversionistas a principios de febrero. Conocida como Centenario, esta moneda conmemorativa contiene 1.20565 onzas de oro con una pureza de 0.900, lo que la posiciona como una de las piezas más valoradas dentro de la numismática mexicana. Debido a su elevada demanda, el banco la cotiza en 65,000 pesos a cambio. Los especialistas en el ámbito financiero sostienen que existen diversos métodos para autenticar el valor del dinero. En particular, al evaluar la moneda de 50 pesos, es fundamental considerar los siguientes aspectos clave: A continuación, se presenta un listado exhaustivo de los lugares donde es posible vender monedas antiguas: