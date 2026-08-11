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El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció este lunes, 10 de agosto de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.3 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 22.41 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 154 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 48.6 kilómetros, latitud de 13.883° y una longitud de -93.32°.

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Terremoto de magnitud 4.3 en chiapas según la escala de richter (foto: Unsplash).
Terremoto de magnitud 4.3 en chiapas según la escala de richter (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

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¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil informaron hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, aplicar “agáchate, cúbrete y sujétate”, alejarse de ventanas, no usar elevadores, evacuar por rutas señalizadas al finalizar el movimiento y contar con una mochila de emergencia.

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