El SAT confirmó que bloqueará todas las cuentas que envíen dinero y sobrepasen esta cantidad.

En México, es frecuente que numerosos individuos mantengan cuentas en diferentes bancos, ya sea con el propósito de diversificar sus activos o para aprovechar distintos servicios financieros.

No obstante, el SAT ha emitido una advertencia que podría afectar a una gran cantidad de clientes. De acuerdo con el organismo fiscal, si las transferencias no se justifican de modo adecuado, podrían ser interpretadas como ingresos no declarados, lo que acarrearía inconvenientes con Hacienda por presunta evasión de impuestos.

En detalle, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) difundió un comunicado dirigido específicamente a clientes de BBVA y Banamex, aconsejando ejercer precaución con las transferencias entre cuentas propias, dado que durante este mes podrían representar un riesgo fiscal si no son gestionadas de manera adecuada.

¿Tiene el SAT facultades legales para embargar cuentas bancarias?

El artículo 59, fracción III del Código Fiscal de la Federación estipula que ciertos movimientos entre cuentas del mismo titular pueden ser considerados ingresos susceptibles de fiscalización.

El SAT confirmó que bloqueará todas las cuentas que envíen dinero y sobrepasen esta cantidad

Asimismo, la autoridad fiscal posee la facultad de solicitar aclaraciones acerca del origen del dinero transferido, particularmente en casos donde los montos sean relevantes o no se cuente con un registro claro sobre su procedencia.

Recomendaciones del SAT para realizar transferencias de dinero

El organismo fiscal aconseja a los clientes de BBVA y Banamex ejercer prudencia y claridad al llevar a cabo transferencias entre cuentas a su nombre. Es fundamental disponer de la documentación que respalde el origen de los ingresos involucrados en dichas operaciones para evitar posibles observaciones fiscales.

Además, se recomienda no exceder la cantidad de 15,000 pesos por operación, ya que montos superiores podrían activar alertas dentro del sistema de monitoreo. Ante anomalías, se inician revisiones o auditorías, especialmente a quienes operan con cuentas de estos bancos.

Si resultara inevitable llevar a cabo este tipo de movimientos, se sugiere emplear descripciones específicas y verídicas en el concepto de la operación. Esto no solo contribuye a mantener la transparencia, sino que también disminuye el riesgo de que el SAT detecte irregularidades que pudieran interpretarse como evasión o manejo inadecuado de recursos.