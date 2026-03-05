Tras concretarse la compra del 25% de Grupo Financiero Banamex por parte del empresario Fernando Chico Pardo, el nuevo presidente del Consejo de Administración aseguró que la institución iniciará una nueva etapa enfocada en acelerar su digitalización, reconstruir áreas de negocio que quedaron en Citi y ampliar el crédito en México. Durante la 34 plenaria de consejeros regionales del banco, el empresario afirmó que el regreso de Banamex a manos mexicanas representa una oportunidad para fortalecer su papel dentro del sistema financiero nacional. “Quiero tender a la excelencia, que este banco sea el referente nacional en todo lo que son los bancos; nuestra prioridad es ser el banco líder en lo digital”, afirmó. Chico Pardo recordó que el pasado 15 de diciembre concluyó la compra del 25% de Banamex a Citi, operación con la que asumió la presidencia del Consejo del Grupo Financiero y el papel de accionista individual privado de referencia, mientras se incorporan nuevos inversionistas. El banquero también destacó que Citi firmó acuerdos con inversionistas institucionales internacionales, entre ellos General Atlantic y el fondo soberano de Qatar, para adquirir otro 24% de las acciones del banco, con participaciones limitadas a un máximo de 4.9% por inversionista. De concretarse estas operaciones, más del 25% de las acciones de Banamex quedarán en manos de inversionistas mexicanos, lo que, dijo, refleja la confianza en el país. Incluso relató que el día en que los inversionistas firmaron los acuerdos coincidió con un episodio de violencia vinculado con Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y aun así ninguno de los participantes dudó en seguir adelante con la operación. “Comentaba hace unos momentos con el secretario: el día que tenían que firmar todos estos inversionistas fue el domingo que tuvimos los eventos del Mencho y no hubo ninguno que dudó o tuvo algún segundo pensamiento. Todos siguieron adelante con la firma y la suscripción de sus acciones”, relató. Para el empresario, esto demuestra que existe confianza internacional en México. “Esto habla maravillas de México, la gente quiere confiar en México, quiere invertir en México”, sostuvo. El empresario explicó que el banco comenzará a reconstruir áreas de negocio que quedaron dentro de Citi tras la separación, particularmente la banca corporativa y de inversión. “Con la compra del 25% terminó el non compete, por lo que ya nos estamos dando la tarea de empezar a reconstruir las áreas. Quiero que Banamex acompañe a sus clientes en todos los negocios que necesiten”, comentó. Chico Pardo añadió que otro de los objetivos prioritarios será acelerar la transformación digital del banco, para lo cual se creó un grupo de trabajo con asesores externos que ya colaboran con el equipo directivo. Además, reconoció que el proceso de separación operativa entre Banamex y Citi será uno de los principales retos durante este año. “El proceso de desconsolidar a Banamex de Citi es tan prioritario como urgente. Es un año de transición muy importante”, indicó. El empresario señaló que la institución también buscará fortalecer su cultura organizacional, mantener al cliente como eje de su estrategia y ampliar sus programas sociales y culturales. En ese sentido, reiteró que el banco pretende jugar un papel relevante en el desarrollo económico del país mediante el crecimiento del crédito y el impulso de nuevos negocios. “Queremos que México crezca y estamos muy comprometidos a ampliar el crédito y hacer nuevos negocios para que así suceda”, señaló. Por otra parte, Manuel Romo director general de Banamex, dijo que dentro de la institución financiera están convencidos de que México es un país de oportunidades, y 2026 será un año determinante. “Si juntos no actuamos con decisión, corremos el riesgo de perder un momento único para transformar nuestra competitividad, nuestra capacidad de atraer inversión”