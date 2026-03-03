El crédito que otorgan los bancos a los diferentes sectores del país tuvo en enero su peor crecimiento mensual desde marzo de 2022, afectado por la desaceleración en el sector hipotecario y la caída en el crédito empresarial, aunque fue ligeramente compensado por los préstamos al consumo. De acuerdo con el área de Análisis Económico de Banamex, en total, el sector mostró un crecimiento de 0.1% en comparación con el resultado de diciembre, debido a que el crédito al consumo se expandió apenas 0.5%, contra una expansión de 0.8%, a lo que se suma un alza de apenas 0.3% en el hipotecario y un estancamiento en el crédito a empresas. Banamex detalló que al interior de los préstamos que se otorgan para consumo, el crédito bancario total avanzó 1.9%, su punto más bajo desde la caída de 0.5% de marzo de 2022. El crédito minorista tuvo un aumento de 7.6%, mientras que en diciembre se expandió 8%. Dentro del crédito al consumo, dice Banamex, destacan las expansiones del automotriz (13.0%) y del personal (7.5%). El hipotecario apenas creció 1.2% en el primer mes de este año, contra 1.5% del año anterior, mientras que el empresarial se contrajo 0.6%, su primera baja desde abril de 2022. En esta rama, el financiamiento destinado a los servicios presentó crecimiento anual (2.3%) ya que disminuyó el destinado a los sectores agropecuarios e industrial fueron los causantes de la baja (-8.7% y -4.3% respectivamente). En particular, el financiamiento bancario al sector de servicios profesionales creció 24.0% mientras que el destinado a la electricidad se redujo 25.5%.