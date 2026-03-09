El mercado mexicano de ventas de autos se está reconfigurando, y la muestra está tanto en las marcas que se podrían considerar como “tradicionales” y la competencia que han traído las empresas de origen chino. Por una parte, el Inegi y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA), señalaron que durante febrero la venta de unidades nuevas de Kia fueron de 9,202 unidades, casi 1,100 autos más que Toyota. Con este resultado, durante febrero la surcoreana logró colocarse como la quinta marca más vendida en el país, un sitio que pertenecía a su competidor japonés. Sin embargo, en el acumulado entre enero y febrero de este año Toyota mantiene el quinto lugar general, con una cuota de mercado de 7.9%. En total, durante los primeros dos meses de este año, Toyota vendió 19,785 unidades, mientras que Kia se ubica en 18,234, aunque la competencia entre las dos marcas que buscan el quinto puesto se cierra cada vez más. En la pugna por el top ten en ventas de autos en México ya hay marcas de mercados no tradicionales, como MG Motors, una empresa proveniente de China que se ha consolidado en el octavo lugar nacional y desplazó a un viejo conocido, Ford desde hace algunos años. MG Motor representó 3.7% del mercado en el acumulado de enero a febrero, con ventas de 9.352 unidades. Sin embargo, febrero fue un mes que le costó trabajo a MG Motor, pues no solo vendió menos unidades que Ford, sino que otra marca china, Geely, amenaza con arrebatarle su lugar dentro del top ten nacional. Geely es una marca que llegó a México hace menos de dos años. Su llegada oficial fue en octubre de 2024, con el modelo Emgrand. Sin embargo, en ese tiempo, la compañía logró consolidarse y vender más unidades en febrero que MG Motor. Las cifras de la AMDA señalan que durante el segundo mes del año, Geely colocó 3,207 uniandes, contra 3,154 de MG Motor. Geely no solo está ganando terreno en México, sino que a nivel mundial se ha convertido en un competidor serio. La marca señaló que sus exportaciones mundiales alcanzaron 60,879 unidades en febrero, lo que representó un crecimiento interanual del 138%.