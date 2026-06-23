Fibra Park Life, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces (Fibra) especializado en vivienda en renta en México, alista la segunda etapa de crecimiento con la que espera incorporar cerca de MXN$4,000 millones en activos residenciales a su portafolio.

La estrategia forma parte de la fase de consolidación que la compañía prevé ejecutar entre 2026 y principios de 2027, tras concretar su oferta pública inicial en marzo pasado, dijeron directivos de la empresa.

“La siguiente etapa nos permite incluir casi MXN$4,000 millones de activos nuevos, representando 653 viviendas adicionales operadas”, dijo Gustavo Tomé, presidente del consejo de administración de Fibra Park Life en conferencia de prensa tras la celebración de su listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Crecimiento para 2030

El proyecto de crecimiento de Park Life contempla tres fases. La primera correspondió a su listado en la BMV, mientras que la segunda contempla la incorporación de nuevos inmuebles ya identificados por la compañía. Posteriormente, la tercera etapa estará enfocada en expandir su presencia dentro del mercado nacional de vivienda en renta.

Como meta a mediano plazo, la Fibra prevé alcanzar más de 1,300 unidades residenciales hacia 2030, casi cuatro veces el tamaño actual de su portafolio.

Tomé señaló que el objetivo es construir una plataforma con MXN$10,000 millones en activos administrados para 2029, apoyándose en un mercado que considera “ampliamente fragmentado y con baja institucionalización”.

Actualmente, México cuenta con alrededor de 5.8 millones de viviendas en renta, pero menos de 10,000 son administradas de forma institucional, de acuerdo con datos presentados por la compañía.

Fibra Park Life es un fideicomiso enfocado completamente en la vivienda en renta. El vehículo opera actualmente alrededor de 287 unidades residenciales distribuidas principalmente en Ciudad de México y Querétaro. De acuerdo con directivos de la empresa, las rentas tienen un promedio de MX$28,000 por su ubicación.

Fibra Park Life en la BMV

Este martes, Fibra Park Life dio el timbrazo en la Bolsa Mexicana de Valores por su oferta pública inicial lanzada a finales de marzo mediante una colocación de MXN$268 millones.

“Esta colocación fortalece el ecosistema de las fibras que se han consolidado como uno de los vehículos de inversión más exitosos e innovadores”, dijo Marcos Martínez, presidente del Consejo de Administración de la plaza bursátil mexicana.

La empresa señaló que concentrará su crecimiento inicial en mercados donde ya tiene presencia y que considera maduros, incluyendo Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara. A largo plazo, también observa oportunidades en corredores industriales y turísticos con fuerte crecimiento poblacional, como Monterrey, Tijuana, Los Cabos y la Riviera Maya.

Sin posición por la gentrificación

Respecto a la gentrificación, los directivos evitaron dar una postura definida; sin embargo Tomé expuso que es resultado de la escasez de vivienda y apuesta por aumentar la oferta. Detallaron que la ubicación de sus unidades es resultado de la venta de edificios completos; si bien buscan ciudades en crecimiento y con poder adquisitivo, no está definido por la participación turística.

“Donde nos venden activos que cumplan las normas, pues vamos a estar participando, pero más bien tenemos que estar activos buscando los activos”, dijo Roberto Cayetano, director general de Park Life.

El presidente del fideicomiso expuso que, aún cuando buscan ubicaciones en zonas de alto turismo, está enfocado a personas que están ahí por trabajo.

“Hablamos de los ejes de turismo por el crecimiento poblacional que tiene el turismo, no específicamente para atender al turista. O sea, si tú eres un gerente de una propiedad inmobiliaria, vamos a decir, pues de un hotel en Cabo, pues que no tengas que ir a rentar una casa”, explicó.

Cayetano dijo que ellos buscan contratos de largo plazo, mayores a un año, y mantener la estabilidad de las rentas.