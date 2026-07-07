En esta noticia OMA y GAP como sedes mundialistas

Las acciones de los tres grupos aeroportuarios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) encabezaron las pérdidas de la jornada del martes, luego de que sus reportes de tráfico de pasajeros de junio no cumplieron con las elevadas expectativas del mercado sobre el impulso que comenzaría a reflejar el Mundial de Futbol 2026.

Los títulos de la controladora del aeropuerto de Cancún lideró las pérdidas con un decremento de 5.40% para cotizar en MXN$509 por unidad; seguido de GAP con -4.86% y -4.70% de OMA (Ciudad de México 11:11 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil.

Lo anterior borró MXN $21,220 millones en valor de capitalización bursátil entre las tres emisoras en lo que va de la jornada del 7 de julio, de acuerdo con estimaciones de El Cronista.

“Están relacionados directamente con su reporte de tráfico de pasajeros, pero me parece más que es por la alta expectativa que se tenía acerca de ellos con el tráfico generado por el Mundial”, dijo Carlos García, subdirector del Mercado de Capitales en Punto Casa de Bolsa.

La jornada del 6 de julio, los tres grupos aeroportuarios divulgaron sus reportes de tráfico de pasajeros de junio con números mixtos donde GAP y ASUR mostraron descensos en sus principales terminales aéreas como Puerto Vallarta y Los Cabos; y en Cancún, respectivamente.

“Generan preocupación debido a que estos aeropuertos concentran algunos de los activos con mayor rentabilidad del sector”, dijo Carlos Hernández, director de Análisis en Vardez Capital.

OMA y GAP como sedes mundialistas

OMA es controladora de la terminal de Monterrey, mismo caso que GAP al ser la operadora del aeropuerto de Guadalajara. Esta última empresa anunció en febrero una inversión de MXN $26,036 millones solo en la terminal de Jalisco al tiempo que se alistaba para poder recibir al turismo por el Mundial de Futbol 2026.

Detalladamente, la terminal de Monterrey reportó un incremento en junio de apenas 0.3% comparado con el mes previo; mientras que el aeropuerto de Guadalajara mostró un alza de 1.8% con mayo de este mismo año, de acuerdo con los documentos presentados a la BMV.

“Me parece que se quedaron por debajo del incremento esperado. Creo que Mty incrementó menos de un punto porcentual y GDL subió un poco más pero nada ‘espectacular’”, dijo el analista de Punto Casa de Bolsa.