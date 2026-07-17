Banxico anunció el proceso de retiro de circulación de un billete de 100 pesos mexicanos con más de 20 años de antigüedad.

Durante el cierre de mercados de este viernes, 17 de julio de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.04, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.54% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, el euro registró un leve avance del 0.55%, pero en el último año acumula un descenso del 7.42%, lo que sugiere una tendencia bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del euro alternó subidas y caídas (5 y 5), sin jornadas estables; balance neutral pero con impulso alcista final.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 5.438950068405746%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.595264880369214%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, subiendo de manera consistente durante dos días consecutivos. Esta alza indica un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

El aumento en la cotización del Euro sugiere una mayor confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante vigilar factores externos que puedan influir en su estabilidad y crecimiento a corto plazo.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.