Este viernes, 17 de julio de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.5096 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1.1%.

El Dólar canadiense subió 1.15% en la última semana, pero acumula una caída de 5.07% en el último año, señalando una recuperación reciente tras un desempeño anual débil.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

el dólar canadiense mostró alta volatilidad en 10 días: tras un inicio mixto, encadenó tres descensos a mitad del periodo, luego dos avances, una caída y un alza final, quedando sin una tendencia clara.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 6.88%, lo que es superior al 6.39% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, marcando un aumento continuo durante los últimos días. Este comportamiento sugiere que el mercado se siente optimista sobre la moneda, impulsada por factores económicos favorables.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, hubiéramos visto una depreciación del Dólar canadiense en relación con las monedas extranjeras. Esto podría ser indicativo de incertidumbres económicas o políticas que afectarían su valor.

Analizando esta tendencia positiva, podemos concluir que la confianza en la economía canadiense y sus políticas monetarias está en un buen momento.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.