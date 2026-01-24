La morosidad de las SOFIPOS subió a 9.75% en noviembre de 2025

La morosidad (el indicador que mide el porcentaje de créditos que no se pagan en tiempo) de las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) se ubicó en 9.75% en noviembre de 2025, lo que representó un aumento anual de 0.38 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024, cuando fue de 9.37%, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Este incremento del Índice de Morosidad (IMOR) confirmó una tendencia gradual de deterioro en la cartera de las SOFIPOS.

Aunque el aumento anual fue moderado, el nivel del indicador se mantuvo cercano a 10%, un umbral que suele considerarse de riesgo dentro del sector financiero.

Una morosidad más elevada implica que una mayor parte de los créditos otorgados presente atrasos prolongados, lo que obliga a las SOFIPOS a destinar más recursos a provisiones para cubrir posibles pérdidas.

¿Por qué importó el repunte del IMOR?

El aumento en la cartera vencida tuvo efectos directos sobre la operación de estas entidades. Una morosidad persistente redujo la capacidad de seguir otorgando crédito, presionó la rentabilidad y elevó los costos operativos, en un contexto de desaceleración económica.

Además, este entorno pudo traducirse en criterios más estrictos para nuevos préstamos, afectando principalmente a personas y pequeños negocios con acceso limitado a la banca tradicional.

¿Qué son las SOFIPOS y a quiénes atendien?

Las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) son instituciones financieras en México que ofrecen servicios de ahorro y crédito a personas de bajos ingresos y microempresas, como una alternativa a la banca tradicional.

Estas entidades captan depósitos, otorgan préstamos y ofrecen servicios como tarjetas de débito, transferencias y pagos de servicios.

Los ahorros de los clientes están protegidos por un seguro de depósito de hasta 25,000 UDIS. Las SOFIPOS están reguladas por la CNBV y supervisadas también por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

El reto hacia el cierre de 2025Con la morosidad en 9.75%, el desafío para las SOFIPOS consiste en reforzar la evaluación del riesgo crediticio y las estrategias de cobranza, sin comprometer su papel en la inclusión financiera.

La evolución del IMOR en los siguientes meses será clave para determinar si la presión sobre la cartera fue transitoria o estructural.