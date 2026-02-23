Revolut apostará por el auge del nearshoring y el Plan México para expandirse en el segmento empresarial con una oferta de pagos internacionales, manejo de divisas y crédito, afirmó Juan Guerra, director general de Revolut México. “Si bien la oferta bancaria para personas físicas en México es todavía bastante pobre, para empresas es mucho peor”, sostuvo en entrevista con El Cronista, al explicar que la firma ve una oportunidad clara ante el incremento de negocios transfronterizos y la mayor integración comercial del país. En el marco de la 89 Convención Bancaria, Guerra señaló que el contexto actual convierte los envíos internacionales y el acceso a divisas en herramientas esenciales para las compañías. “Ya los negocios son internacionales, donde lo que es nuestra especialidad de la casa, que son envíos internacionales y divisas, se vuelve no un producto exótico para muchas empresas, sino un producto de primera necesidad. Entonces, son las condiciones perfectas para nosotros”, afirmó. La estrategia contempla lanzar servicios para empresas el próximo año, replicando el modelo que Revolut ya opera en otros mercados. “Seguramente eso conlleva un componente de crédito, que hace mucha falta en México y es parte del Plan México”, agregó. El enfoque estará dirigido a personas físicas con actividad empresarial, pequeñas y medianas empresas y negocios con vínculos internacionales. “Cualquier persona que tenga el más mínimo contacto con el extranjero no debe pensar en ningún otro banco”, aseguró. El directivo subrayó que los costos transaccionales pueden ser determinantes para concretar operaciones internacionales. “Los costos transaccionales son los que determinan si se hace negocio o no”, señaló. Como ejemplo, mencionó el caso de un diseñador que exporta servicios a Londres y enfrenta transferencias tipo SWIFT con comisiones elevadas y tipos de cambio menos favorables. En contraste, aseguró que su plataforma permite realizar pagos casi inmediatos y con menores costos. Incluso, sostuvo que el impacto podría ser estructural: “Si todo el dinero que se enviara de Estados Unidos a México se canalizara a través de Revolut, estaríamos ahorrando al año u$s 3,300 millones a la gente que más lo necesita. Podríamos cambiar el país”. Mientras prepara su incursión en el segmento empresarial, Revolut reporta un crecimiento superior al previsto en banca de personas físicas. El objetivo oficial para 2026 era alcanzar entre 500 mil y un millón de usuarios; sin embargo, actualmente crece “siete veces más rápido de lo que tenían previsto”. “Yo creo que este año podríamos llegar a un par de millones de clientes. Ya se verá”, dijo Guerra, aunque insistió en que la prioridad es la experiencia del usuario. “Lo primero es que los usuarios amen el producto. Una vez logrado eso, salimos a escalar”. Al referirse al posicionamiento del país dentro del grupo global, fue enfático: “Somos la joya de la corona”, afirmó, al destacar la prioridad que hoy tiene México en la estrategia internacional de la compañía. En términos de utilidades, explicó que los bancos nuevos suelen alcanzar la rentabilidad hacia el cuarto o quinto año, aunque el modelo global de Revolut, que distribuye costos operativos entre casi 40 países, le permitiría lograrla antes si así lo decidiera. “Si nosotros quisiéramos ser un banco chico, podríamos ser rentables muy pronto”, afirmó. No obstante, puntualizó que la prioridad es consolidarse como uno de los principales bancos del país antes de enfocarse en maximizar utilidades. En los próximos meses, la firma prevé ampliar funcionalidades, habilitar más países para envíos instantáneos y escalar el crédito, mientras mantiene cautela ante posibles retos macroeconómicos, como una desaceleración que afecte la calidad crediticia. Sobre la posibilidad de ofrecer productos relacionados con criptomonedas en México, el directivo fue claro: “No por ahora”.