En México, las autoridades migratorias implementan controles pertinentes para ciudadanos extranjeros que busquen ingresar al país sin haber realizado la renovación de su pasaporte.

Lo más relevante es que, en la mayoría de los casos, los viajeros ni siquiera logran acceder al territorio mexicano: las aerolíneas y los controles migratorios suelen identificar la situación antes del embarque y bloquean la salida desde el país de origen.

Miles de personas realizan viajes internacionales cada año sin comprobar la fecha de vencimiento de sus documentos. No obstante, el Gobierno de México establece que contar con un pasaporte vigente es un requisito esencial para ingresar por vía aérea o terrestre.

Gobierno quiere cambiar las reglas: el nuevo impuesto que podría afectar a miles de viajeros por año. Fuente: Archivo

Cuatro ciudades clave de México negarán el ingreso a extranjeros sin este requisito en el pasaporte

Los principales puntos de ingreso situados en Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez mantendrán controles rigurosos para garantizar que todos los extranjeros presenten la documentación válida al momento de ingresar al país.

La medida abarca tanto a turistas como a viajeros de negocios, residentes temporales y cualquier ciudadano extranjero que desee cruzar la frontera o arribar a México desde el extranjero.

Las autoridades migratorias han reiterado que un pasaporte vencido o sin renovación vigente podría resultar en la negativa de ingreso, sin considerar la nacionalidad del viajero.

Por qué a muchos extranjeros les impiden ingresar a México antes de llegar al país

En contraste con otros países, México actualmente no establece una norma que requiera un mínimo de seis meses de validez en el pasaporte para la entrada.

Las autoridades mexicanas únicamente requieren que el documento esté vigente a lo largo de la duración del viaje y en el momento de la entrada al territorio nacional.

No obstante, se sugiere que los viajeros renueven su pasaporte con anticipación si la fecha de vencimiento se aproxima, dado que ciertas aerolíneas pueden implementar políticas más rigurosas o exigir un mayor tiempo de validez antes de aprobar el embarque.

Es responsabilidad de las aerolíneas verificar la documentación de los pasajeros antes de permitir el embarque; si descubren que el pasaporte está caducado o presenta problemas de validez, pueden negar el acceso a la aeronave.

Debido a esta situación, muchos viajeros no logran ingresar a México, ya que el proceso de salida puede quedar restringido en el aeropuerto de origen para evitar problemas migratorios posteriores.

Si bien la restricción está asociada a las normativas migratorias de ingreso, en la práctica, la mayor parte de los problemas se generan antes de iniciar el viaje.

Requisitos y trámites para extranjeros antes de viajar a México

Una recomendación primordial es revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de adquirir pasajes o iniciar el desplazamiento.

Si el documento se encuentra vencido o está próximo a expirar, los viajeros deberán gestionar su renovación ante la autoridad competente de su país antes de intentar abordar un vuelo o cruzar una frontera.

Las autoridades migratorias sugieren verificar toda la documentación con antelación para prevenir retrasos, cancelaciones de viaje o la negativa de embarque en el aeropuerto de partida.