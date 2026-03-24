Aplazo, una startup mexicana de “compra ahora, paga después” (BNPL por sus iniciales en inglés), está ampliando en un 40% su línea de crédito con BBVA Spark (la unidad de fondos de venture capital del banco) hasta alcanzar un total de u$s 50 millones de dólares. Esta extensión permitirá a la compañía seguir impulsando su crecimiento y ampliar el acceso a soluciones de financiación en México, dio a conocer la empresa en un comunicado. La compañía, fundada en 2020 por Alexander Wieland y Ángel Peña, permite a los comercios ofrecer facilidades de pago en quincenas a personas sin tarjeta de crédito, a través de una app desde donde se gestionan los pagos. Ángel Peña, CEO de Aplazo, asegura que esta extensión de crédito ayudará a acercar a más personas a esta sencilla forma de financiamiento de compras. “El crecimiento del modelo es claro, y un ejemplo es que el BNPL fue uno de los 5 modelos de pago más utilizados en el Buen Fin 2025, con el 12% de las preferencias de los usuarios, según la AMVO”, afirmó Peña. Por su parte, Rodrigo Velasco, country manager México y LatAm head de BBVA Spark, declaró que con esta extensión de crédito están reafirmando su compromiso de impulsar la innovación financiera del país. Aplazo cuenta con más de 300,000 descargas mensuales, millones de usuarios y más de 15,000 aliados comerciales, tanto en tiendas físicas como online, operando en diferentes segmentos como retail, viajes, entretenimiento, salud y bienestar, entre otros, ya sean comercios locales o gigantes de cadenas. La startup atiende un mercado amplio en México, donde más de 60 millones de adultos necesitan opciones de crédito, de acuerdo con las cifras más recientes de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2024) y más del 70% de las transacciones de crédito se realizan en planes a plazos, según una investigación de Stripe, PayPal y Research and Markets sobre los meses intereses y el BNPL. La facilidad de este modelo ha impulsado una expansión en el mercado mexicano, el cual se espera que pase de 3,980 millones de dólares en 2025 a 13,850 millones de dólares en 2031, según estimaciones de Research and Markets.