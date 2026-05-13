El euro cotiza a 20.17 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 13 de mayo de 2026.Esta cifra evidencia que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.38%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.24 pesos y un mínimo de 20.23 pesos. La cotización del Euro muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.49% y en el último año acumula un descenso de -7.78%. En los últimos 10 días, el Euro alternó movimientos con predominio de descensos (6 caídas y 4 alzas), con dos rachas bajistas consecutivas y sin jornadas sin cambios; el sesgo general fue ligeramente bajista. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 2.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 6.17%. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato de 2 sugiere que ha aumentado su valor durante los últimos días consecutivos. Esta mejora se refleja en un aumento de la confianza en la moneda, lo que puede influir en futuras inversiones. Sin embargo, es importante monitorear de cerca esta tendencia, ya que cualquier cambio repentino en el mercado podría afectar su estabilidad. A largo plazo, la sostenibilidad de esta tendencia dependerá de factores económicos globales y locales que puedan influir en el tipo de cambio. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.