Durante 2026, la inversión tecnológica del sector asegurador en México podría incrementarse hasta 20%, impulsada por una mayor adopción de soluciones basadas en inteligencia artificial, automatización de procesos y analítica avanzada de datos , de acuerdo con estimaciones de Grupo Interesse.

En los últimos años, la industria aseguradora mexicana mantuvo una tendencia sostenida hacia la digitalización de sus operaciones, con la tecnología como un eje estratégico para fortalecer el crecimiento y la eficiencia operativa.

Según la consultora de mercados IMARC Group, entre 15% y 20% de las aseguradoras en México ya utilizaron inteligencia artificial en distintos procesos, lo que reflejó el ritmo creciente de adopción de tecnologías avanzadas para la evaluación de riesgos, el análisis de información y la optimización operativa.

Joaquín Barreiro, Socio Director Comercial y Marketing de Grupo Interesse, señaló que la tecnología dejó de ser un elemento diferenciador para convertirse en una condición indispensable de competitividad dentro del sector asegurador.

“ De cara a 2026, las compañías que invirtieron de manera estratégica en inteligencia artificial, automatización y analítica de datos se colocaron en una mejor posición para fortalecer su operación y responder de forma más eficiente a las necesidades del mercado”, dijo.

IA, analítica y automatización marcarán la agenda tecnológica

Entre las principales tendencias tecnológicas que marcarán la evolución del sector asegurador durante 2026 destacaron la analítica avanzada aplicada a la toma de decisiones, el uso de inteligencia artificial para la detección y prevención de fraudes, así como la implementación de chatbots y asistentes virtuales para brindar atención continua . A ello se sumaron plataformas digitales que agilizaron la contratación, administración y renovación de pólizas en tiempo real.

Desde la perspectiva de los asegurados, el incremento en la inversión tecnológica tendrá un impacto directo en la optimización de costos y la prevención de riesgos.

El uso de analítica avanzada e inteligencia artificial permitirá una mayor precisión en la tarificación, la reducción de pérdidas asociadas a fraudes y siniestros mal evaluados, así como la anticipación de eventos de riesgo mediante modelos predictivos.

Grupo Interesse destacó que estos avances contribuirán a estructuras de costos más eficientes, lo que podría traducirse en primas más competitivas y en una oferta de coberturas más sólida y sostenible.